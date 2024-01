Mani e piedi sempre freddi, mai sottovalutare questa condizione: potrebbe essere il campanello d’allarme per una grave patologia

Avere mani e piedi sempre freddi può essere normale o indicare una patologia piuttosto grave. Scopri di quale si tratta.

Chi non ha mai avuto mani e piedi freddi? Si tratta di una condizione a dir poco comune che coinvolge per lo più il genere femminile ma che in realtà può presentarsi a chiunque e ad ogni età. La sensazione è proprio quella di avere le estremità fredde, come fossero congelate, e di fare fatica nello scaldarle.

Spesso si tratta di un problema che si presenta solo in inverno o quando le temperature sono veramente basse. Per alcune persone si verifica per lo più la sera, sopratutto ai piedi e per altre è quasi una costante. Sebbene, come già detto, si tratti per lo più di un fatto comune, quando la condizione è davvero frequente sarebbe meglio informarsi con il medico curante. Alla base, infatti, potrebbe esserci anche una patologia importante.

Mani e piedi sempre freddi: cosa è bene sapere

Se mani e piedi freddi o anche una sola delle due condizioni, rappresentano una costante è bene conoscerne le origini. Nella maggior parte dei casi, specie se il problema si verifica solo in inverno, si tratta di un problema legato alla sensibilità verso le basse temperature. In altri casi, però, alla base possono esserci anche altri problemi come i geloni l’ipertiroidismo, la malattia di Raynaud e una patologia ben nota e che è sempre molto importante imparare a riconoscere subito, ovvero il diabete.

L’eccessiva quantità di zuccheri presente nel sangue di chi soffre di questa malattia porta infatti a danni ai piccoli vasi sanguigni e, di conseguenza, ad una circolazione periferica meno performante e che può portare ad una scarsa irrorazione alle estremità del corpo. Per questo motivo ci si può trovare spesso ad avere mani e piedi gelati.

Qualora si soffra da poco di questo disturbo è quindi importante accertarsi che non si tratti di un sintomo del diabete. Allo stesso tempo, eliminata questa ipotesi, è sempre bene considerare anche le altre patologie facendosi prescrivere degli esami di controllo dal medico.

Infine è bene ricordare che per alcune persone l’uso di determinati farmaci può portare a questo problema. Tra quelli considerati maggiormente ‘colpevoli’ ci sono le terapie ormonali, i beta bloccanti. Se non è possibile sostituirli bisognerà agire di conseguenza e imparare a scaldare al meglio sia i piedi che le mani evitando di esporli a temperature troppo basse. In questo modo convivere con questo disturbo risulterà molto più semplice.