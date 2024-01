Rebecca Staffelli, avete mai visto la mamma Matilde? La bellezza è evidentemente di famiglia

Rebecca Staffelli è splendida, ma avete mai visto sua mamma? Ecco chi è, le due si somigliano tantissimo.

Nel 2023 ha dato una svolta definitiva alla sua carriera e ora è pronta ad affermarsi come volto di punta della televisione italiana: con il suo talento, il suo garbo, la sua eleganza e la sua bellezza, Rebecca Staffelli ha subito conquistato tutti quanti come inviata social del Grande Fratello Vip 8.

Mancano ancora diverse puntate alla fine del reality show, ma ormai “Becky” ha davvero spiccato il volo; la sua popolarità è aumentata a dismisura e già più di qualcuno, sul web, chiede a gran voce di vederla coinvolta in qualche altro programma televisivo. È quasi certo che, finito il reality show, la figlia di Valeria Staffelli possa ricevere qualche altra proposta.

Un momento davvero magico per Rebecca, cresciuta da sempre a contatto col mondo dello spettacolo non soltanto per l’attività del padre, ma anche per il lavoro della madre: avete mai visto Matilde Zircone? Sua figlia ha ripreso proprio da lei ed è un volto ben noto della tv: eccole una al fianco dell’altra, identiche.

Chi è Matilde Zircone, la mamma di Rebecca Staffelli: le due si somigliano tantissimo

Arrivata al successo negli anni ’90 come valletta di Buona Domenica con Marco Columbro e Lorella Cuccarini, Matilde Zircone è stata una celebre showgirl, ormai da tempo però lontana dal mondo dello spettacolo anche se, negli occhi di tanti, è ancora impressa la sua incredibile bellezza. Da più di venticinque anni è sposata con Valerio Staffelli, con cui ha avuto sia Riccardo (nel ’96) che appunto Rebecca; i due sono felicissimi insieme e formano una coppia davvero molto affiatata.

Non potevano di certo mancare delle foto insieme alla mamma sul profilo Instagram di Rebecca Staffelli, sempre più seguito ogni giorno che passa; a vederle vicine nello scatto è ben evidente quanto le due si somiglino e siano dotate della stessa bellezza e dello stesso fascino mediterraneo, capace di lasciare tutti quanti senza fiato.

Rebecca ha preso moltissimo dalla mamma, sia la bellezza che la presenza scenica; la stessa Matilde sarà di certo super orgogliosa del percorso fatto fino ad oggi dalla figlia, che dopo un costante impegno in radio ha avuto la grande occasione di arrivare in prima serata su Canale 5 col Grande Fratello Vip, sfruttata decisamente al massimo.