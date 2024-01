Stimola il sistema immunitario e migliora la salute così: il nuovo metodo bellissimo

C’è un metodo semplicissimo per stimolare il nostro sistema immunitario e allontanare le malattie. Vediamo di cosa si tratta.

Un sistema immunitario forte è fondamentale per godere di buona salute. C’è un metodo davvero semplice per rinforzarsi e tenere lontane le malattie.

Il sistema immunitario funziona un po’ come uno scudo. Se è forte e robusto ci ripara e ci protegge dall’attacco degli agenti esterni; se è debole, al contrario, non riuscirà a difenderci da nulla e noi ci ammaleremo spesso. Va da sé che, per godere di una buona salute, è indispensabile mantenere le nostre difese forti.

Ma cosa dobbiamo fare? Sicuramente lo stile di vita gioca un ruolo importantissimo. Mangiare cibi ricchi di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti aiuta moltissimo a rinforzare il nostro sistema immunitario. Fondamentale anche fare attività fisica regolarmente e, preferibilmente, all’aria aperta. È importante dormire bene e a sufficienza perché la mancanza di sonno indebolisce le nostre immunità. Ma c’è anche un altro modo, decisamente più divertente, per rinforzare il nostro sistema immunitario.

È questo il modo migliore per rinforzare il sistema immunitario

Avere un sistema immunitario forte fa una differenza enorme in termini di salute. Se le nostre immunità sono forti noi resisteremo molto meglio all’attacco di virus, batteri e malattie di vario tipo. Oltre a mangiare correttamente, fare sport e dormire a sufficienza, ogni giorno dovremmo fare una cosa.

Come anticipato, per rinforzare le nostre difese immunitarie, è fondamentale mangiare bene. Sono utilissime le vitamine C,D, le vitamine del gruppo B e i grassi buoni Omega 3. Dunque via libera a frutta e verdura di stagione – kiwi, arance, pomodori, peperoni e broccoli sono una miniera di vitamina C- e ai pesci come salmone e sgombro. Essenziale dormire almeno 8 ore a notte e fare una bella camminata di almeno mezz’ora ogni giorno.

Oltre a tutto questo, però, per mantenere il nostro sistema immunitario forte e sano, ogni giorno- più volte al giorno – dobbiamo fare una cosa: ridere. Una bella risata spontanea è un toccasana per il nostro organismo perché abbassa i livelli del cortisolo, l’ormone dello stress, e stimola la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Ridere fa bene anche al muscolo cardiaco, cioè al cuore, e al cervello. Non da ultimo ridere assieme ad altre persone, rinforza i legami sociali e ci fa sentire meglio perché riduce l’ansia.

Naturalmente deve trattarsi di risate autentiche e spontanee, non forzate. Ma come fare a ridere tutti i giorni? Se ci pensiamo è semplice. Ogni giorno concediamo a noi stessi un bel film divertente o un caffè con la nostra amica super simpatica che è sempre di buon umore. Non sarà tempo sprecato: sarà tempo prezioso che farà bene al nostro fisico e al nostro cervello.