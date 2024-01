Riduci drasticamente l’uso di prodotti chimici con questo mix per dare un profumo intenso al bucato

Vuoi un bucato veramente profumato? Smetti di usare sostanze chimiche! Segui i consigli e usa questo mix naturale.

Avere il bucato pulito e profumato è un gran bella sensazione: aprire la lavatrice e sentire quell’odore di pulito e di fresco ci mette di buon umore! Ma quante volte capita che apriamo l’oblò e veniamo investiti da un odore per niente piacevole?

Vuoi avere un bucato profumato senza inquinare? Segui i consigli e vedrai!-ilciriaco.itPurtroppo succede e non dipende dal detersivo o dall’ammorbidente o da qualche capo particolarmente sporco, quello che facciamo per eliminare l’odore è fare un altro lavaggio aggiungendo un profumatore, in questo modo faremo ancora più danni.

Usiamo già molti prodotti chimici per lavare e pulire la casa, i profumatori per bucato sono altrettanto chimici quindi aggiungendoli immettiamo nell’ambiente altre sostanze inquinanti e questo, come sappiamo bene, danneggia anche noi. Potremmo però cominciare da piccole cose per rispettare l’ambiente e conseguentemente anche noi stessi. Per esempio eliminando i profumatori e sostituendoli con sostanze naturali, con pochi accorgimenti e la creazione di questo prodotto, potremo dire di aver fatto qualcosa per essere più attenti.

Ecco alcuni consigli per eliminare il cattivo odore dal bucato e per creare un profumatore tutto naturale

La prima cosa che dobbiamo fare, prima di introdurre il bucato in lavatrice, è controllare che all’interno del cestello o nelle guarnizioni non ci sia qualche ristagno d’acqua o residuo di detersivo che possa favorire il cattivo odore; quindi accertiamoci di non introdurre troppi indumenti nel cestello che ci daranno sicuramente un bucato non molto pulito; soprattutto non esageriamo con detersivo o ammorbidente pensando che in questo modo il bucato sia più profumato perché in realtà i panni non si sciacqueranno bene e daranno comunque cattivo odore.

Per completare l’operazione, possiamo aggiungere un profumatore ma uno naturale e farlo direttamente in casa, con ingredienti che non inquineranno l’ambiente e non daranno problemi alla nostra pelle. Mettiamo del bicarbonato in una tazza, riempendola per metà e poi aggiungiamo un olio essenziale naturale della profumazione che più ci piace; per il bucato quelli che vanno per la maggiore sono lavanda e agrumi ma ognuno ha i suoi gusti. Inseriamo il composto nel cestello direttamente, prima di mettere il bucato.

Ricordiamoci, una volta finito il lavaggio, di lasciare l’oblò aperto e magari anche di passare con un panno asciutto per eliminare l’umidità e qualche residuo di prodotto, in modo da prevenire così anche i cattivi odori. Il risultato sarà fantastico, aprendo l’oblò saremo investiti dal nostro profumo preferito e inoltre avremo fatto qualcosa di positivo per ridurre l’impatto ambientale.