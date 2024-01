Se prendono un malanno meglio stargli lontano: i segni zodiacali più teatrali quando stanno male

Capiterà a tutti voi di conoscere qualcuno di ipocondriaco. Ebbene, fateci caso: sicuramente è nato sotto uno di questi segni zodiacali

Mentre la preoccupazione per la propria salute è normale, l’ipocondria porta ansia a un livello estremo, influenzando la qualità della vita e le relazioni personali. Ci sono persone che vivono così: quando hanno un malanno, anche di piccolo conto, mettono su una messinscena. Queste persone sono nate tutte sotto determinati segni zodiacali.

Con loro si va ben oltre l’ipocondria, caratterizzata da una preoccupazione eccessiva e persistente per la propria salute. Le persone affette da questa condizione temono costantemente di avere gravi malattie, nonostante l’assenza di sintomi evidenti. Spesso, i pazienti si convincono di avere condizioni mediche gravi, spesso rare o poco plausibili. E anche quando hanno qualche piccolo sintomo, sembra che sia avvenuta una catastrofe.

L’atteggiamento delle persone nate sotto determinati segni zodiacali può avere un impatto negativo sulla vita quotidiana dei suoi protagonisti. Le persone con questo disturbo possono evitare situazioni o luoghi che temono possano peggiorare la loro salute immaginaria. La ricerca compulsiva di informazioni mediche su Internet può aggravare ulteriormente l’ansia, portando a un circolo vizioso di preoccupazioni. Andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali più teatrali in caso di malattia, anche lieve.

I segni zodiacali più teatrali in caso di malattia

Andremo a costruire un ideale podio con i segni che più di tutti mettono su una messinscena in caso di lieve malanno. E non sorprende che, su questo podio, vi sia la Vergine, il segno più perfettino e compito tra i dodici dello Zodiaco. Attenti ai dettagli e puntigliosi, i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre sono sempre preoccupati per la loro salute e possono essere ansiosi per i sintomi. Inoltre, la loro natura attenta fa sì che possano diventare ossessionati dalle cure e preoccuparsi eccessivamente.

E non sorprende nemmeno la presenza del Cancro, il segno più emotivo e sensibile tra i dodici dello Zodiaco. Per i nati tra il 21 giugno e il 21 luglio accade quello che dicevamo prima: come la paura della malattia può influenzare la vita sociale. I Cancro parlano della malattia ovunque e riportano sempre dettagliatamente i sintomi. In altre parole, non rimangono rifugiati nel loro guscio per riprendersi e amano cercare cura e amore che li aiutino a guarire.

Infine, i nati dal 20 febbraio al 20 marzo, sotto il segno dei Pesci. Sono i sognatori dello Zodiaco, sempre presi da mille pensieri. Ma i pensieri, si sa, non sempre sono positivi. Poiché hanno un’immaginazione molto attiva, tendono ad esagerare i sintomi e hanno bisogno di molto supporto emotivo. Non si alzano dal letto mentre sono malati.