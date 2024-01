Quanto guadagna Maria de Filippi per ogni ora di conduzione: cifra sconvolgente

Da Amici a C’è Posta Per Te, da Uomini e Donne a Tu Si Que Vales: ecco quanto guadagna Maria De Filippi con i suoi programmi tv

Senza ombra di dubbio Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguite sul piccolo schermo. Da Uomini e donne, ad Amici, fino a C’è posta per te, la presentatrice non ha rivali. Ma non c’è solo questo: la moglie di Maurizio Costanzo è anche una grandissima imprenditrice, infatti, gestisce la Fascino Srl.

La società che detiene i diritti televisivi dei programmi di Maria e Costanzo, acquistati in particolar modo dalla Mediaset. Ovviamente tutte queste trasmissioni portano guadagni da capogiro. Sapete infatti quanto incassa?

Il patrimonio di Maria De Filippi: un impero

Sapere quanto incassa con precisione Maria De Filippi non è semplice. Come detto in precedenza la conduttrice è a capo di diversi programmi televisivi tutti di grande successo. Da Uomini e donne fino a C’è posta per te, Amici e Tu si Que Vales… Come detto in precedenza oltre ad essere conduttrice, Quenn Mary gestisce anche una società di produzione tutta sua dal quale ricava i compensi dei suoi programmi. Secondo alcune fonti pare che Maria De Filippi abbia accantonato un patrimonio ricchissimo nel corso dei suoi 30 anni di carriere televisiva.

Basti pensare che ogni hanno guadagna circa 10 milioni di euro con la messa in onda di Uomini e Donne, Amici, Tu Si que Vales e C’è Posta Per te. Maria è una delle presentatrice più pagate di Mediaset, dopo di lei ci sono Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Con la differenza però che i suoi compensi derivano direttamente dalla sua società e dalla sua ideazione

Maria De Filippi guadagna 0.32 centesimi al secondo