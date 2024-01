Prurito ai piedi durante la notte, potrebbe essere un serio campanello d’allarme: ecco quando devi preoccuparti

Un disturbo molto comune e considerato banale, come il prurito ai piedi di notte frequente, può indicare malattie anche gravi.

Tutti hanno sicuramente sperimentato il prurito ai piedi, magari di notte, e magari ha anche disturbato il sonno. Si tratta di un fenomeno normale, ma in alcuni casi è il campanello d’allarme che ci deve far approfondire.

Il nostro corpo ci invia continuamente dei segnali, soprattutto quando c’è qualcosa che non va. È importante saperli riconoscere perché le malattie se prese in tempo possono essere curate meglio.

Approfondendo sul prurito ai piedi notturno, c’è anche da aggiungere che per pizzicore si intende anche una serie di fenomeni simili, come ad esempio il formicolio, la sensazione di spilli che bucano la pelle e il bruciore, che possono manifestarsi per pochi istanti o perdurare nel tempo. Ed è proprio in questo secondo caso che è meglio approfondire e scoprire se vi siano problemi di salute maggiori.

Perché il prurito ai piedi di notte non deve essere sottovalutato, ecco tutte le cause possibili

Se capita di svegliarsi con un fastidio ai piedi, possiamo cominciare a vagliare tutte le ipotesi per comprenderne la causa.

Le più normali possono essere legate a una sudorazione eccessiva, alle punture delle cimici dei letti, a una piccola escoriazione che si è infiammata, a eritemi solari, a verruche o a disidratazione, e persino ai geloni. Se oltre al prurito compaiono anche delle vescicole potrebbe trattarsi della puntura di un insetto o ragno, ma anche di un’allergia da contatto.

Se però il sintomo persiste e si presenta con altre forme, come ad esempio formicolio, intorpidimento, crampi a tutta la gamba, sensazione di bruciore o altri, allora probabilmente siamo di fronte a qualche patologia più complessa e in alcuni casi anche grave.

Un pizzicore ai piedi può essere associato a numerose malattie della pelle, come la psoriasi, ma se è continuativo e persistente potrebbe trattarsi della sintomatologia di una malattia sistemica, come ad esempio qualche problema a carico del fegato, l’insufficienza renale/epatica o colestasi.

Sono molte le malattie che tra gli altri sintomi si manifestano con il prurito ai piedi, a maggior ragione se insieme a questo si avverte anche una sensazione di formicolio, perché sicuramente entra in gioco la circolazione sanguigna.

Gli esperti consigliano di approfondire in caso di persistenza del disagio, perché potrebbe derivare da una forma di pre-diabete o diabete, da disfunzioni della tiroide, e anche da anemia, nonché a causa di problemi cardiocircolatori.