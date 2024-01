Se sentono un rumore di troppo si pietrificano: sono i segni più fifoni dello zodiaco

Ogni segno zodiacale è connotato da caratteristiche ben precise. E ci sono 5 segni che si distinguono per essere super fifoni.

Se c’è un pericolo da affrontare non chiamare mai i 5 segni che ti elencheremo: sono i più paurosi dello zodiaco.

Razionali, carismatici, intelligenti, precisi o creativi e romantici: i segni dello zodiaco sono molto diversi tra loro. Infatti ciascun segno ha caratteristiche ben precise che lo rendono unico e speciale e lo distinguono da tutti gli altri. Tuttavia certi segni sono simili tra loro e accomunati da determinate peculiarità. Ci sono 5 segni zodiacali, ad esempio, che al primo rumore strano si nascondono sotto al tavolo: sono i segni più fifoni di tutto lo zodiaco. Se temi di avere i ladri in casa non chiamare loro o potrebbero svenire.

I 5 segni zodiacali più paurosi

Al primo rumore strano si pietrificano o corrono a nascondersi. Le novità li terrorizzano. Le avventure non fanno per loro. Questi 5 segni sono pieni di bellissime qualità ma sono super paurosi. Vediamo quali sono.

Il primo segno super fifone è il segno del Cancro. Sono persone buone, sensibili, si prendono sempre cura degli altri ma non sono proprio dei cuori di leone. Il segno del Cancro è iper prudente e molto pauroso. La paura forse è dovuta all’insicurezza e al costante timore di soffrire che contraddistingue le persone nate sotto questo segno.

Tra i segni più paurosi dello zodiaco troviamo anche la Bilancia. I nati sotto il segno della Bilancia pensano decisamente troppo e questo fa nascere sempre troppi dubbi e troppe paure nel loro cervello.

Se vuoi fare una pazzia di sicuro non chiamare la tua amica del segno della Vergine: l’estremo desiderio di fare tutto alla perfezione rende questo segno decisamente pauroso e insicuro. La paura è legata al terrore di poter sbagliare e questo mette un freno a molte cose. I nati sotto il segno della Vergine hanno paura di tutto ciò che non riescono a controllare.

Il quarto segno fifone è il segno dei Pesci. Buoni, romantici, creativi e molto intuitivi ma sicuramente non coraggiosi. I nati sotto questo segno non osano, temono ogni azzardo. In particolare escono raramente dalla loro comfort zone perché hanno paura di essere feriti.

Infine il quinto e ultimo segno che fa parte della rosa dei segni zodiacali più paurosi è un segno apparentemente forte e pronto a tutto: il segno del Toro. Nessuno potrebbe mai immaginare che le persone del segno del Toro siano paurose, invece è proprio così. Il Toro ha una paura enorme: quella dei cambiamenti. Solitamente i nati sotto il segno del Toro vivono tutta la vita nel medesimo posto e frequentano sempre la ristretta cerchia di amici selezionati e fedeli. Il Toro difficilmente esce dalla sua area di sicurezza.