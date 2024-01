Addio mercato tutelato, e ora? Le offerte per il Gas più convenienti del 2024

A partire dal 10 gennaio 2024 abbiamo detto addio al mercato tutelato e ora? Scopriamo quali sono le migliori offerte del mese.

Anno nuovo mercato energetico nuovo! Nel mercato tutelato, ovvero quello in vigore fino al 31 dicembre 2023, era lo Stato, tramite ARERA, a stabilire le condizioni economiche e contrattuali da applicare ai consumatori per accedere alle forniture di luce e gas. Nel mercato libero, invece, i consumatori hanno la possibilità di scegliere il fornitore di luce e gas che preferiscono senza l’obbligo di dover scegliere un’azienda di servizi pubblici.

Dunque, a partire dal 10 gennaio 2024, i clienti domestici sono passati dal mercato privato a quello libero. Fermo restando che per alcune categorie di cittadini, considerati vulnerabili, il passaggio avverrà in maniera più graduale.

Sono considerati clienti vulnerabili i soggetti in condizioni economicamente svantaggiate ovvero coloro che fruiscono dei bonus sociali, i soggetti disabili e coloro che hanno un’età superiore a 75 anni.

Ma quali sono le migliori offerte del mercato libero da prendere in considerazione per la fornitura di gas?

Addio mercato tutelato: ecco le migliori offerte di gennaio 2024

Con l’ingresso nel mercato libero i consumatori non vulnerabili hanno la possibilità di scegliere il fornitore che applica le condizioni più convenienti. Coloro che non si preoccupano di individuare il fornitore migliore, passeranno ugualmente al mercato libero, in maniera automatica.

In questo mercato, il consumatore ha la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di tariffe: variabile, fissa e tutto compreso.

Tra le migliori offerte gas a prezzo fisso abbiamo Enel E-lighte gas con un prezzo di 0,7350 euro e una quota fissa inclusa di 12 euro al mese. Anche l’offerta proposta da Gas verde su Smart/X è una delle più convenienti del momento con un prezzo di 0,5800€ e una quota fissa inclusa di 12 euro al mese.

Per quanto riguarda le offerte più convenienti tra quelle a prezzo variabile abbiamo individuato quella proposta da Gas naturale variabile Facile con un prezzo/Smc: PSBG + 0,0250€. In questo caso la quota fissa mensile è di 6,67 euro.

In alternativa, c’è la proposta di Pulcee gas relax index che prevede il pagamento di un prezzo Psbil + 0,0000€. Con una quota fissa mensile di €12.

Nel panorama del mercato energetico non esistono soltanto le tipologie appena menzionate, ma ci sono anche le cosiddette offerte congiunte, che permettono di avere sia luce che gas con lo stesso fornitore. Generalmente, in questi casi, le condizioni contrattuali sono un pochino più interessanti perché offrono un ulteriore risparmio sulle singole forniture.