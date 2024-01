Alessia Marcuzzi, a quanto ammonta il patrimonio della conduttrice? Le cifre ti lasciano senza parole

Alessia Marcuzzi torna al centro dell’attenzione ma questa volta per il suo patrimonio: sapete a quanto ammonta il cachet della conduttrice?

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Alessia Marcuzzi, la conduttrice di Rai Due che di recente è finita al centro dell’attenzione per via del gossip scatenato da Belen Rodriguez che l’ha nominata come una delle donne, con cui l’ex marito Stefano De Martino, l’avrebbe tradita.

Eppure, il motivo che la porta al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di completamente diverso, una vera e propria curiosità che molte persone del pubblico che la seguono ormai da anni non possono fare a meno di domandarsi e che forse fino a questo momento nessuno ha mai svelato.

A quanto ammonta il patrimonio della conduttrice? Ricordiamo che le sue entrate non hanno solo a che fare con la televisione, visto che è anche una imprenditrice di successo. Quindi entriamo nel vivo della questione e rispondiamo a questa domanda.

Alessia Marcuzzi, quanto guadagna? La risposta sorprende

Quindi, torniamo al nostro argomento principale e cerchiamo di dare una risposta alla domanda che tutti quanti continuano a chiedersi: a quanto ammonta il patrimonio di Alessia Marcuzzi?

Partiamo dal presupposto che per l’edizione del 2018 dell’Isola dei Famosi, la conduttrice ha incassato 90 mila euro a puntata: un totale che va ovviamente moltiplicato per le tredici puntate che ha guidato e che sono durate per oltre tre mesi e la stessa cosa è ovviamente successa per tutte le edizioni che si è trovata a condurre. A questi si aggiungono i guadagni per la conduzione de Le Iene, programma di Italia Uno che per un periodo è tornata a condurre, un insieme di cose che fanno pensare ad un guadagno annuale superiore ai due milioni di euro.

Oggi però il suo percorso è cambiato e infatti è da anni sotto contratto della Rai: in questo caso però al momento non ci sono delle notizie ufficiale che ci possano fare capire a quanto ammontino i suoi chachet del momento e inoltre bisogna sottolineare anche il fatto che oltre alla tv, c’è da aggiungere la sua attività imprenditoriale. È a capo di due aziende: Luce Beauty e Marks&Angels, anche queste presenti da molti anni sul mercato e con grande seguito le permettono di aggiungere altro guadagno a quello accumulato per la tv.

Insomma a prescindere da tutto, una cosa è certa: il risultato economico è davvero molto alto.