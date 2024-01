Uccidi i batteri, ma preservi i capi: questa è la temperatura da adottare sempre con la lavatrice, tutti usano quella errata

Scopri qual è la temperatura giusta per lavare i tuoi capi senza danneggiarli ed eliminando tutti i batteri. Da oggi non sbaglierai più.

Lavare i capi in lavatrice è sicuramente pratico e in grado di eliminare facilmente i germi e i batteri che si accumulano sulla roba sporca. Ci sono, però, delle regole da seguire per far sì che il bucato non si rovini e che si riesca al contempo ad uccidere tutti i batteri presenti.

Per fortuna basta capire qual è la temperatura giusta per ottenere il massimo del risultato e tutto senza rovinare nulla. Temperatura che in pochi sembrano conoscere ma che da oggi non sarà più un mistero.

Lavatrice e temperatura giusta: scopri qual è

Non tutti lo sanno ma la biancheria sporca è un vero ricettacolo di batteri. In essa, infatti, questi si annidano e tendono a proliferare. Per questo motivo è importante sia lavarla il prima possibile (senza lasciarla a stazionare per giorni) che usando la giusta temperatura. Se è vero che una troppo alta può rovinare i capi è anche vero che quelle basse rischiano di non igienizzarli affatto, rendendoli pericolosi per la salute.

Come agire, quindi? C’è un range nel quale è possibile stare (anche in base a ciò che si sta lavando) e che garantisce sia un buon risultato in fatto di sanificazione che per quanto riguarda il mantenimento della bellezza del capo d’abbigliamento.

Questa va in genere dai 40° ai 60° e per alcuni elettrodomestici di nuova generazione può spingersi fino a 70° qualora sia prevista la funzione igienizzante. Andando invece ai diversi capi, è chiaro che per ognuno ci sia una temperatura diversa. Quelli neri, ad esempio, si dovrebbero lavare sempre a temperature intorno ai 30° e lo stesso si può dire per le camicie bianche.

Maglioni e jeans hanno solitamente le indicazioni riportate sull’etichetta ma si aggirano sempre intorno ai 40°. Stessa temperatura vale anche per la biancheria intima. Mentre per quanto riguarda asciugamani e accappatoi ci si può spingere tranquillamente verso i 60°, fatta eccezione per quelli in microfibra che, in tal caso, andranno lavati intorno ai 40°.

Lo stesso vale anche per gli stracci da cucina che sono spesso ricchi di batteri e che, per questo, necessitano di alte temperature. Agendo nel modo corretto si potrà godere di un bucato che sia perfettamente igienizzato e al contempo soffice e con tessuti e fibre ancora intatti. Il tutto per capi (e non solo) sempre perfetti e che non risultino mai pericolosi. E se la lavatrice puzza di muffa? In tal caso si può rimediare così e non rischiare che i capi lavati abbiano un cattivo odore.