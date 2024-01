Forum, sapete quanto guadagnano i partecipanti? Cifre difficili da credere

Avete idea di quanto sia il cachet delle persone che partecipano a Forum? Si tratta di cifre a cui pare davvero impossibile anche solo credere.

Si torna a parlare di Forum, il programma di Rete Quattro e Canale Cinque che ormai da molti anni è una vera e propria pietra miliare della televisione italiana e che dopo molti anni sotto la guida di Rita Dalla Chiesa, è passata nelle mani di Barbara Palombelli, sempre con grande successo.

Eppure il motivo per cui finisce al centro dell’attenzione ha a che fare con qualcosa di davvero particolare, una curiosità vera e propria che il pubblico che segue il programma non può fare a meno di domandarsi: ma quanto guadagnano i protagonisti che partecipano?

Tanto per cominciare partiamo dal presupposto che cosi come rivelato anche in passato dal Fatto quotidiano, le persone che prendono parte e raccontano le loro storie sono degli attori a tutti gli effetti e quindi non sono mai colpiti in prima persona da quello che dicono. Ma entriamo nel merito.

Forum, ecco quanto guadagnano gli attori che partecipano

Quindi una volta appurato il fatto che i protagonisti delle varie storie che si susseguono di puntata in puntata sono degli attori, la domanda che viene spontaneo porsi è la seguente: quanto guadagnano? Forse fino a questo momento nessuno poteva davvero pensare ad una cifra del genere.

Stando a quello che riporta il Fatto Quotidiano, gli attori dovrebbero percepire un gettone di presenza che va dai 250 euro ai 500 euro a puntata, ovviamente a questo poi vanno anche aggiunte le spese di trasporto e di alloggio, senza contare il fatto che negli anni alcuni attori sono stati anche richiamati da Mediaset e utilizzati per prendere parte a nuove storie e nuovi ruoli.

Detto questo, in linea di massima non sempre gli attori che partecipano al programma sono esperti, in alcuni casi infatti si tratta di principianti che hanno anche non poche difficoltà ad imparare il copione e infatti in genere quelli che vengono richiamate sono sempre le persone che magari hanno meno difficoltà a imparare le loro battute anche nel più breve tempo possibile.

Ad ogni modo a prescindere da tutto, il successo del programma è sempre garantito, da molti anni, niente e nessuna concorrenza pare essere in grado di scalfirlo e questo significa che le storie sono sempre raccontate bene, come se fosse tutto vero.