La pizza migliore del mondo non si mangia a Napoli: dove si trova e perché è così famosa

Siete degli amanti della pizza e vi trovate in Campania? Dovreste sapere che il posto migliore per mangiarla non si trova a Napoli

Non c’è altro da dire sul fatto che la pizza sia uno degli alimenti più buoni che esistano sulla faccia della Terra. L’invenzione migliore, la più creativa, anche la più bella a vedersi. Non si può non concordare con questo dato di fatto. Tutti sanno sostituire una buona pizza ad un pasto normale senza sentire vuoti di fame o mancanze di cibo. Questo perché il tipo di pietanza che vanno a scegliere è fatta a regola d’arte per non dover patire nessuna carenza alimentare.

La regina degli alimenti viene ideata di ogni forma e modo possibile. Non c’è ragione di dubitare che ogni nostro gusto e richiesta verranno soddisfatti in qualunque posto del nostro amato paese ci troviamo a mangiare. Tanto amato questo alimento è diventato famoso anche all’estero. Ma sappiamo tutti che il luogo fonte di questa delizia si trova qui da noi in Italia e precisamente a Napoli, infatti è proprio a Napoli che noi ci rechiamo per gustare questo cibo, credendo di trovare la qualità migliore. In realtà pare che esista la pizza migliore del mondo e non si troverebbe nella città partenopea.

Qual è la pizza migliore del mondo e dove si trova

In effetti ci sono altri luoghi in Campania dove si può mangiare una pizza eccellente allo stesso modo di Napoli o anche meglio. Si sa infatti che tutta la regione è costellata di meraviglie culturali e culinarie, quindi basta solo andare a curiosare tra le città, i comuni, i paesi per cercare di cogliere le tante specialità che il luogo è in grado di offrire.

Per quanto riguarda la pizza nessuno si risparmia nell’andare a cercare i posti, i ristoranti e le pizzerie migliori. E a tal proposito ne troviamo una che è molto famosa, che ha tanti anni di storia che neanche potremmo immaginare. Questa pizzeria si trova a Salerno, è stata fondata nel lontano 1928 e si chiama Pizzeria Negri.

Questo luogo è stato frequentato nel corso degli anni da illustri personaggi come Vittorio De Sica, Totò, Sophia Loren, per cui sembra davvero che qui si riesca a fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Nel 1962 questa pizzeria è stata l’unica al mondo ad aver ottenuto la stella Michelin. Le pizze testate sono state la Commissaria con bufala, burro e gambuccio del prosciutto crudo e la Edoardo con pancetta del Cilento e i San Marzano.