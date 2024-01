Lotteria, scoperta la truffa: cos’è il sistema del 10%, fai attenzione

E’ stata effettuata un’incredibile scoperta per quanto riguarda la Lotteria: si tratta di una truffa che non avreste mai immaginato, di che si tratta

I soggetti interessati sono ben due, ovvero padre e figlio: Ali e Yousef Jaafar: si tratta di due commercianti che vivono negli Stati Uniti.

La coppia, infatti, per la bellezza di dieci anni è riuscita a evadere il fisco e soprattutto a mettere in atto una truffa che potremmo definire milionaria grazie proprio al gioco della lotteria.

Nello specifico, infatti, i due sono poi stati scoperti e soprattutto accusati di aver evaso la bellezza di sei milioni di dollari di tasse. Ma cerchiamo di scoprire di più.

Truffa, la scoperta sulla lotteria

Ebbene sì, sembra proprio che questo sistema messo in atto per riuscire a raggirare il mondo della lotteria in realtà abbia anche un nome molto specifico: ovvero del dieci per cento, il motivo è che solitamente i truffatori che decidono di metterlo in atto riescono a ottenere da ogni vincita proprio il 10 per cento. Questo vuol dire che se, ad esempio, questo trucchetto viene attuato su un biglietto dal valore di 10 mila dollari, allora si riuscirà a ottenere indietro circa 1 mille euro. Mentre, al fisco, ne dichiarano diecimila, pagando dunque le tasse proprio su questa cifra.

Ed è proprio per questo motivo che, per non rischiare di perdere denaro, dichiarano poi delle false perdite. Ma in che modo facevano per riuscire sempre a vincere dunque? Molto semplice: i due interessati, infatti, per essere sicuri della loro truffa alla lotteria acquistavano dei biglietti già grattati da persone che non volevano farsi vedere nei paraggi dei tabaccai, agendo come intermediari e pagandoli dunque con una percentuale inferiore rispetto alla vincita effettiva.

Il gioco, però si sa, è bello finché dura poco e a un certo punto anche questa truffa è dovuta arrivare a una fine: nello specifico, infatti, i danni creati alla lotteria (ma più in generale allo Stato) dalla coppia di padre e figlio è durata per la bellezza di dieci anni, ovvero dal 2007 fino al 2017. Un periodo senz’altro molto lungo e in cui i due hanno incassato 14 mila biglietti vincenti per una cifra a dir poco impressionante.

Proprio questa, però, li ha costretti ad attirare fin troppo l’attenzione e dunque a far sì che l’IRS avviasse un’indagine portando così alla luce le loro irregolarità. I due sono dunque stati arrestati per truffa aggravata ed evasione fiscale, scontando cinque anni il padre e due il figlio, con l’obbligo di restituire ben 6 milioni di dollari e una multa di 150 mila.