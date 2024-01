Al Bano Carrisi, conoscete il fratello Franco? Hanno molte cose in comune

In tanti amano e apprezzano il cantante Al Bano Carrisi. Tuttavia solo pochi conoscono il fratello Franco. I due hanno molto in comune.

Il mondo della musica italiana vanta un gran numero di artisti in grado di regalare emozioni al pubblico. I cantanti più giovani hanno modo di colpire le nuove generazioni. Tuttavia anche coloro che hanno qualche anno in più conquistano ancora l’affetto del pubblico. Fra le voci più belle nel panorama musicale italiano c’è senz’altro Al Bano Carrisi.

Ottant’anni e non dimostrarli, una grinta ed una gioia di vivere senza eguali. Una storia che viene da lontano, dal profondo Sud e che lo tiene legato alla sua terra, nonostante il successo mondiale. Carrisi, infatti, non è famoso solo nel territorio italiano, ma anche ben oltre i confini del Belpaese. Figlio di contadini, i quali avrebbero desiderato un futuro migliore per i propri figli. I genitori, infatti, avrebbero voluto che Al Bano si diplomasse all’istituto magistrale per poi diventare insegnante.

Il giovane di Cellino San Marco, però, aveva fin dagli anni adolescenziali ambizioni ben diverse e velleità artistiche. Per inseguire i suoi sogni, Carrisi lascia ben presto la sua Cellino, per partire alla volta di Milano. Sarà proprio nel capoluogo lombardo che muoverà i primi passi nel mondo della musica. Mamma Jolanda e papà Carmelo, nonostante le reticenze iniziali, hanno avuto modo di gioire del successo ottenuto dal figlio.

Il noto cantante ha anche un fratello di nome Franco, il quale, proprio come lui, sembra avere una grande passione per le note.

Franco Carrisi: chi è il fratello di Al Bano

La vita di Al Bano Carrisi è ben nota alla maggior parte degli italiani. Difatti si tende a parlare spesso della sua vita privata, e non solo della sua attività da cantante. La sua lunga carriera è stata segnata anche dalla presenza di una figura femminile importante come Romina Power. Una storia d’amore intensa e travolgente, durata anni. Un sentimento vissuto sia sul palcoscenico che a casa e dal quale sono nati ben quattro figli.

Se dei figli di Albano si tende a parlare molto, un po’ meno succede con suo fratello. Il noto cantante di Cellino San Marco ha un fratello di nome Franco. Nato nel 1947, anche il fratello minore di Al Bano ha un passato nel mondo della musica. Nel 1967 si è trasferito a Milano per raggiungere suo fratello, e tentare la strada del successo. Debutta con il suo vero nome nel programma Settevoci. A partire dal 1970, in seguito alla partecipazione alla manifestazione Un disco per l’estate, inizia a farsi chiamare con lo pseudonimo di Kocis.

A metà degli anni 70, tuttavia, sceglie di ritirarsi dalle scene, facendo ritorno a Cellino San Marco. Negli anni successivi si unisce in matrimonio con la figlia di un imprenditore cellinese, dal quale ha avuto tre figlie. Messa da parte la carriera musicale, Franco decide di dedicarsi all’attività imprenditoriale sia nel settore agricolo che in quello immobiliare.