Arisa, accusata pesantemente: “sei una delusione”, il motivo è sconcertante

Per Arisa arrivano accuse pesanti sul web da parte dei follower, commenti impietosi: ecco qual è il motivo della bufera sulla cantante

Durante la sua carriera, ha raccolto consensi e grandi successi, facendo parlare di sé per le sue doti canore ma non solo, risultando mai banale e a volte controcorrente. Con tanti cambiamenti di stile non solo musicale che l’hanno contraddistinta e che la rendono un personaggio amatissimo e insieme discusso. Arisa è tutto questo, e molto di più.

Abbiamo scoperto la cantante lucana nel 2008, quando con la sua voce conquistò tutti prima al SanremoLab e poi sul palco dell’Ariston nella sezione nuove proposte con il brano Sincerità, vincendo a mani basse. Festival di Sanremo che avrebbe poi rivinto nella sezione big anche nel 2014. Arisa è poi diventata anche un personaggio televisivo di spicco, come giudice a X Factor e The Voice, giurata de Il Cantante Mascherato, partecipante e vincitrice di Ballando con le Stelle nel 2021 e altro ancora.

Arisa si è caratterizzata anche per una costante evoluzione, che l’ha portata a variare stili canori, testuali, look. Oggi è molto diversa da come l’abbiamo conosciuta e da qualche anno ormai ha deciso di raccontarsi in una veste totalmente diversa, sfoderando una femminilità prorompente, esposta specialmente negli scatti audaci sui social. Un qualcosa che però le ha attirato anche tante critiche.

Arisa, il caso degli scatti senza veli: Instagram diviso tra gli ammiratori e gli haters

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione e 300 mila follower. I suoi post non passano mai inosservati, specialmente quando decide di esibire tutta la sua sensualità. In particolare, diventò virale una serie di scatti totalmente senza veli, in occasione del suo 41esimo compleanno, nel mese di agosto.

Per celebrare la ricorrenza, un po’ per provocazione, corredò il post con la ‘ricerca’ di un possibile marito. Una delle iniziative che l’hanno resa celebre, che però, se da un lato raccolse like e commenti di adorazione dai fan più irriducibili, dall’altro le riservò anche una sfilza di messaggi negativi: “Sei una delusione, gli uomini vogliono le donne di qualità e quelle così invece no”, “E’ assurdo che tu non sia stata bannata”, “Per conquistare un uomo non si può mostrare solo il corpo”, “Ma dove andremo a finire”, “Se ti presenti così un uomo serio non ti sceglierà mai”.