Un test aiuta la prevenzione dei tumori: ecco come vengono rilevate le alterazioni genetiche

Prevenzione per i tumori arriva il test genico per evitare di ammalarsi, scopri come funziona e perché è tanto utile.

Il cancro è una delle malattie peggiori che possiamo incontrare nella nostra vita, si tratta di una patologia che non colpisce tutti alla stessa maniera, infatti a seconda dell’organo colpito, dall’età e della tipologia di cancro, cambia l’aspettativa di vita e la probabilità di guarigione.

In alcuni casi è possibile sconfiggere del tutto il cancro dopo l’intervento chirurgico e le terapie, continuando a fare semplicemente dei controlli di routine, in altri casi purtroppo, il cancro è devastante. Ciò accade soprattutto quando metastatizza, le persone possono combattere anche per anni e alla fine essere vinte dalla patologia, dopo aver provato diverse terapie. In altri casi il cancro può essere un nemico silenzioso che si palesa quando ormai ha fatto già troppi danni ed è ad una fase terminale.

Esistono diversi modi in cui il cancro può colpirci, ciò che è sicuro, è che negli ultimi anni il tasso di sopravvivenza è aumentato, da questo punto di vista le terapie giocano un ruolo fondamentale ma anche la prevenzione e la diagnosi precoce. Le linee guida ci suggeriscono che per prevenire il cancro e anche diverse patologie, è importante seguire uno stile di vita sano prediligendo un’alimentazione prevalentemente vegetale e di stagione, preferibilmente biologica.

Ridurre il consumo di zuccheri e carni rosse a favore di pesce e carne bianca, limitare il consumo dei latticini ed evitare prodotti di origine industriale, è consigliato inoltre assumere abbondanti dosi di frutta e verdura e cereali integrali. È importante anche l’idratazione e l’attività fisica che dovrebbe essere costante e regolare ad ogni età.

Prevenzione per i tumori, arriva il test genico, ecco di cosa si tratta

Quando si parla di cancro, la prevenzione è fondamentale, oltre a seguire uno stile di vita sano, idratarsi, limitare sostanze nocive come fumo e alcol, e praticare una costante attività fisica, è importante anche sottoporsi a vari esami periodici, prima di tutto il prelievo del sangue, sarà fondamentale verificare il valore della proteina C reattiva.

Questo dato infatti, ci mostra il nostro stato di infiammazione nel sangue, se il valore è alto potremmo avere una patologia in corso, tuttavia non c’è bisogno di allarmarsi, questo valore potrebbe alzarsi anche per un virus. Tuttavia in un soggetto sano, i valori sono sotto la media. È inoltre importante fare anche ecografie e altre tipologie di esami, sarà sufficiente effettuare un check-up anche una volta all’anno.

Attraverso i test genici è possibile individuare la nostra predisposizione a determinate tipologie di malattie, questi test infatti studiando il nostro genoma sono in grado di farci presente la nostra predisposizione a sviluppare alcune patologie come cancro, malattie neurodegenerative eccetera. La predisposizione tuttavia, non indica la certezza che la patologia si verifichi, infatti si tratta solo di un rischio che se individuiamo possiamo prevenire.

Il nostro sistema genico può essere attivato e disattivato, è stato riscontrato ormai scientificamente che alcune attività spengono i geni dell’infiammazione, dunque quelli responsabili dello sviluppo di patologie. Si può lavorare sui nostri geni attraverso il nostro stile di vita, riducendo lo stress e praticando la meditazione, se viene individuato infatti un alto rischio è possibile mettere in atto delle strategie per ridurlo.