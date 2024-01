Cristina Marino mostra la tartaruga e viene riempita di critiche: “Non è femminile”

Pioggia di critiche per Cristina Marino, l’attrice sui social pubblica un selfie e mostra la tartaruga, per molti però non è femminile.

Con la sua strepitosa bellezza e la sua sensualità Cristina Marino non passa mai inosservata agli occhi di chi la segue e la ama, spesso però si ritrova anche a fare i conti con critiche e insulti sul web. Il suo seguito sui social è in continuo aumento, ad oggi conta infatti 670mila follower sul suo profilo Instagram, questi non perdono occasione per farle notare quanto sia favolosa.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo e della recitazione risale al 2009, quando recitò nel film di Federico Moccia ‘Amore 14’. Qualche anno dopo ha recitato nella serie Una grande famiglia e nel 2015 ha fatto parte del cast del film Natale ai Caraibi, dove ha conosciuto Luca Argentero. Per l’attore è stato un colpo di fulmine e ha subito iniziato a corteggiarla, in poco tempo la loro è diventata una storia d’amore importantissima. Oggi sono più innamorati e felici che mai, nel 2021 hanno suggellato il loro amore con le nozze e dalla loro relazione sono nati due splendidi figli.

Oltre ad essere modella e attrice Cristina Marino si è sempre dedicata anche una delle sue più grandi passioni, il fitness, ha anche aperto la piattaforma wellness Befancyfit con la quale sta ottenendo non poco successo. Alla sua fantastica forma fisica lei ci tiene davvero molto, infatti si allena costantemente ed è davvero uno schianto.

Allo specchio Cristina Marino sfoggia addominali da urlo, alcuni fan la criticano

Nei giorni scorsi la splendida modella e attrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre si scatta un selfie davanti allo specchio. In tenuta sportiva è un vero spettacolo e sfoggia come sempre un corpo da paura.

Negli scatti Cristina Marino indossa pantaloni della tuta e un minuscolo top attillato, l’outfit sportivo mette bene in risalto la sua spettacolare silhouette. Ai fan ha mostrato la sua fantastica tartaruga, questi come al solito l’hanno riempita di apprezzamenti e like.

Non solo complimenti però per la moglie di Luca Argentero, c’è infatti chi l’ha riempita di critiche. Il motivo? Sono in tanti a pensare che un corpo come il suo, troppo scolpito, sia poco femminile. La meravigliosa attrice non ha replicato a tali commenti, probabilmente preferisce ignorarli e concentrarsi solo su tutti coloro che quotidianamente le dimostrano affetto e sostegno.