Dietro la crisi tra Fedez e la Ferragni questa storia del rapper: è arrivata nel momento peggiore

Ferragni e Fedez in quest’ultimo periodo non andrebbero molto d’accordo. Ecco cosa sta combinando il rapper milanese.

Nella coppia d’oro dei social c’è aria di maretta. Il polverone suscitato dalle ultime vicende della Ferragni influisce anche sul loro rapporto. Ma cosa ha fatto il musicista? Ecco tutti i dettagli.

Dopo la multa dell’Antitrust da più di 1 milione di Euro alle sue società e l’indagine per truffa aggravata Chiara Ferragni sta cercando di navigare nel periodo più burrascoso di tutta la sua carriera. Ma suo marito è con lei? Ecco cosa sta accadendo.

Ferragni: manca una rotta comune

Chiara Ferragni è tornata a postare sui social dopo un lunghissimo silenzio seguito al video di scuse tanto criticato. Nelle ultimissime settimane aveva giusto condiviso qualche storia con i figli per sondare un po’ il terreno che è ancora incandescente.

A ogni modo negli scatti postati che mostrano un fine settimana in montagna a Courmayeur l’influencer è con la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina e i suoi bambini: Leone e Vittoria. Nella gallery ci sono anche foto un po’ più vecchie, ma a colpire i fan è il fatto che Fedez manchi in tutte, vecchie e nuove. L’assenza del produttore musicale potrebbe far parte di una strategia comunicativa ben studiata e seguita alla debacle del video di Capodanno postato sul profilo del cantante. Oppure no.

Sulla pagina di Deianira Marzano qualche utente insinua che tra i due ci sarebbe divisione a causa delle storie del cantante contro i giornalisti. Un altro utente invece ha avvistato la modella spensierata con la sua famiglia, ma senza il marito. Oltre a tutto questo la Marzano ha scritto che il rapper manca dai social da qualche giorno, dopo gli ultimi incandescenti scontri.

A parlare di crisi tra i due vip è anche Selvaggia Lucarelli con cui la coppia si è già scontrata in passato e che il personaggio pubblico aveva definito: “la non giornalista che non vedeva l’ora di buttare m***a“. La blogger ha sottolineato sui social che all’imprenditrice digitale non sarebbe piaciuto l’ultimo colpo di testa del marito che qualche giorno fa ha attaccato a lancia tesa Myrta Merlino. Infastidito dall’appostamento perenne dei giornalisti sotto casa sua aveva commentato: “secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente“.

Il vip si era poi scagliato con la giornalista di Pomeriggio 5 che aveva ribattuto in trasmissione alla accuse del consorte della Ferragni. Tutta questa situazione ha indispettito l’imprenditrice e il suo team di comunicazione che invece propendono per un rapporto più soft con gli utenti. Chiara Ferragni si vuole porre come una persona serena perché innocente e che non vuole far altro che collaborare per chiarire la propria situazione. In seguito il musicista ha cancellato le sue storie, ma ormai il danno era stato fatto.