Re Carlo III, cosa disse davvero a William durante l’Incoronazione: le parole svelate dopo mesi

Tutti ricordano l’evento ufficiale che ha visto re Carlo III e il principe William molto vicini, ma nessuno sa cosa si sono detti veramente.

Gli appassionati e i sudditi inglesi sono rimasti tutti sconvolti dopo che la coppia padre figlio ha condiviso un momento incredibilmente ravvicinato durante un evento ufficiale. L’evento a cui si fa riferimento, come molti ricorderanno, è l’episodio dell’incoronazione di re Carlo III.

L’episodio è poi diventato virale, anche perché molti si domandavano quale fosse la cosa così segreta che Carlo e William dovevano dirsi. Dopo tanto tempo veniamo a sapere di cosa si trattava.

William e Carlo: il messaggio segreto durante l’incoronazione

I fan della famiglia reale e della Corona sono letteralmente impazziti dopo che hanno scoperto quali sono le due parole che il re Carlo III ha sussurrato al suo primogenito.

La coppia ha sempre avuto un ottimo rapporto ma soprattutto uno stretto legame. Questo, in particolar modo durante l’incoronazione, è stato reso ancora più evidente. Carlo, come tutti sanno, non molto tempo fa è stato incoronato nuovo monarca del Regno Unito. Alla cerimonia hanno partecipato leader mondiali, celebrità e dozzine di reali provenienti da ogni angolo del pianeta.

Durante la cerimonia il principe William, sottolineando il suo amore per il padre, si è inginocchiato davanti a lui e gli ha promesso la sua lealtà. Il principe infatti ha detto: “Io, William, Principe di Galles, ti prometto la mia lealtà, e ti porterò fede e verità, come tuo signore uomo di vita e di salute. Quindi aiutami Dio”. Chiaramente questo si è rivelato un momento molto importante e ha fatto rabbrividire milioni di inglesi. La nazione infatti si è completamente zittita per ascoltare le parole del giovane principe.

Tuttavia, alla fine, il momento più importante e significativo della giornata è stato un altro. Infatti subito dopo che William ha dato un bacio sulle guance del padre, Carlo gli ha risposto con due parole a dir poco toccanti e profonde. Mentre si avvicinava al viso di William, il sovrano gli ha sussurrato: “Grazie, William“. Sebbene le parole all’inizio non erano udibili nella trasmissione televisiva, in seguito sono state decifrate da un esperto di lettura labiale. Nonostante questi esperti non ne fossero sicuri al 100% , i fan reali non erano dell’umore giusto per esitare a festeggiare.

Queste parole da parte di un padre al figlio possono sembrare banali, ma non è così, anzi dietro di esse c’è un messaggio profondo di gratitudine, di fiducia e di rispetto.