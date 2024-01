Vescica iperattiva: di cosa si tratta e come riconoscere questa sindrome

Vescica iperattiva: ecco in cosa consiste la fastidiosa sindrome, tutti i dettagli i sintomi e i rischi correlati.

La vescica è un organo dell’apparato urinario, si occupa di raccogliere l’urina prodotta dai reni, la sua struttura è simile a quella di una sfera e costituisce l’apparato urinario inferiore insieme all’uretra. A seconda del sesso, è collocata in una zona differente del corpo, nel sesso femminile infatti si trova sotto il peritoneo, mentre nel sesso maschile è collocata al di sopra della prostata, in media la vescica di un adulto può contenere dai 300 ai 400 millilitri.

La vescica può subire delle anomalie sia dal punto di vista del riempimento che dello svuotamento, infatti potrebbe essere riscontrato un malfunzionamento dei muscoli associati alla sua parete, anche alcuni problemi neurologici e determinati farmaci, possono compromettere la sua funzionalità. Esistono diverse patologie che possono far insorgere una disfunzione a livello vescicale, troviamo ad esempio sclerosi multipla, la sifilide, la vescica neurologica, la cefalopatia, alcuni interventi chirurgici e anche molte altre condizioni, scopriamo le cause nel dettaglio.

Vescica iperattiva, di cosa si tratta

Quando si parla di sindrome da vescica iperattiva, si fa riferimento ad una condizione caratterizzata dall’urgenza di minzione, tuttavia non si tratta di una vera e propria forma di incontinenza. Il sintomo più comune, è l’urgenza di andare in bagno, solitamente lo stimolo è improvviso e repentino, per questo potrebbe essere difficile trattenere l’urina.

A seconda della gravità del sintomo, esistono diverse terapie come ad esempio terapie comportamentali, farmaci mirati o interventi chirurgici. Il trattamento dipende da quanto il disturbo influisce con la vita del paziente, prima di tutto è importante consultare uno specialista, per ottenere una diagnosi appropriata, è fondamentale cercare di risolvere il problema per migliorare la qualità della vita.

Ad influire sulla comparsa di questa condizione, possono essere varie problematiche come ad esempio un’elevata produzione di urina associata a una ridotta funzionalità renale o al diabete. Un’anomalia a livello vescicale causata da tumori, calcoli, stitichezza e prostata ingrossata. Ciò potrebbe dipendere anche da una gravidanza o dal parto, a causa della debolezza del muscolo pelvico.

La sindrome della vescica iperattiva, potrebbe essere causata anche da disturbi neurologici come morbo di Parkinson, ictus, sclerosi multipla, problemi al midollo spinale, problemi nervosi e cerebrali. A causarla potrebbero essere anche alcuni farmaci diuretici, un consumo eccessivo di caffeina e alcol. Ad essere un problema, potrebbe essere anche l’eccesso di peso, alcune infezioni del tratto urinario e la carenza di estrogeni dopo la menopausa.