Le 5 cose comuni che ti fanno invecchiare prima: lo dicono i medici

Invecchiare è un processo naturale, ma lo si può accelerare o rallentare a seconda del nostro stile di vita. Ecco i grandi errori da evitare.

Gli anni passano, inesorabilmente, per tutti. E il nostro corpo è la cartina di tornasole del trascorrere ineluttabile del tempo. I capelli si ingrigiscono, per poi diventare completamente bianchi, la vista si indebolisce, i muscoli si assottigliano, le ossa diventano fragili, e via dicendo.

Triste, ma inevitabile. Eppure, l’invecchiamento non è una condanna da subire passivamente: con il nostro stile di vita, inteso a 360 gradi, possiamo rallentarlo anche di molto, prolungando così gli anni più belli, sani e felici della nostra vita. Ecco la ricetta.

Il dottor Mike Hansen ha condiviso con l’Express.co.uk cinque raccomandazioni su cosa (non) fare per restare giovani – fuori e dentro – più a lungo possibile. Sappiamo tutti che c’è un’enorme industria basata sul rallentamento del processo di invecchiamento. I prodotti di bellezza che promettono di ridurre le rughe e lasciare la pelle giovane e idratata, per esempio, o le tinture per bandire i capelli grigi dalle nostre teste, sono immensamente popolari.

Negli ultimi anni, poi, procedure cosmetiche anche controverse, come le iniezioni di Botox, sono diventate sempre più comuni. Sebbene alcuni di questi metodi possano produrre i risultati sperati, non sono l’unica opzione.

Le abitudini da evitare o abbandonare al più presto per restare giovani

In un video di TikTok, il dottor Hansen ha spiegato che ci sono alcune consuetudini tossiche che invecchiano i nostri corpi. Più nello specifico, ha messo in guardia su cinque abitudini e cibi da evitare per questo motivo. “Se vuoi rallentare il processo di invecchiamento, vorrai evitare le cose che sono tossiche per il tuo corpo”, ha detto. Per alcune persone evitare o rinunciare a queste cose potrebbe non essere affatto un problema: basta solo un piccolo sforzo per ottenere incredibili risultati.

Secondo il dottor Hanson, la “lista nera” comprende:

Eccessiva luce solare Fumo Alcool Droghe Cibo

L’esperto punta in particolare il dito contro lo zucchero. “Soprattutto quando si tratta di fruttosio”, spiega. Questo si trova in molti degli alimenti trasformati che mangiamo. “In generale, gli alimenti trasformati hanno il maggior numero di zuccheri aggiunti e il principale zucchero aggiunto è il fruttosio”. Alcuni degli alimenti in cui lo troviamo potrebbero essere ovvi, come il cioccolato e le torte, ma altri lo sono meno.

“I peggiori colpevoli sono le caramelle, le torte, i biscotti, i pasticcini, le torte, le ciambelle, i gelati, le bevande zuccherate e qualsiasi sciroppo. Ma c’è anche un sacco di zucchero aggiunto in cibi come cereali, yogurt, condimenti per insalata, ketchup e salse varie”. Le preoccupazioni del medico sono confermate dal dottor Andrew Nish, di Unity Point Health negli Stati Uniti, il quale in un articolo online ha sostenuto che lo zucchero ci invecchia sia esternamente che internamente: può causare rughe, acne, cedimenti del collo e del mento, macchie scure. Un’amara verità…