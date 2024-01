Gas fastidioso nello stomaco, con una semplice bevanda dici addio al problema: rimedio miracoloso

Senti un gonfiore molto fastidioso allo stomaco? Ecco che cosa potresti avere e in che modo puoi risolvere il problema: tienilo a mente.

Uno dei fastidi più odiosi che ci sia è causato dal meteorismo. Si manifesta con un gonfiore addominale che provoca disagio. Di solito viene causato da un eccesso di gas presenti, accompagnato da stipsi, crampi addominali, eruttazione e flatulenza. Il disturbo può verificarsi con entità diverse e dare vita a malesseri più o meno alti. Tutto dipende dalla situazione e dal soggetto in questo caso.

Le cause che favoriscono il meteorismo sono altrettante molteplici. Ansia, depressione o stress sono tre dei tanti motivi del perché potrebbe verificarsi. Persino le cattive abitudini alimentari e la sedentarietà sono delle ragioni più che valide. Il meteorismo può peggiorare diventando un disturbo imbarazzante e fastidioso per chi ne soffre. Per questa ragione non è per niente facile gestirlo: è un problema per tutti.

Stomaco che si gonfia? La causa è da ricercarsi nel meteorismo: guarda come puoi risolvere

Questa situazione può peggiorare in presenza di intolleranze alimentari. Una delle tante è quella del lattosio per esempio. Il meteorismo può manifestarsi in condizioni più gravi in alcuni casi. Si parla di patologie intestinali ed epatiche, che non sempre permettono di vivere serenamente le giornate. Per nostra fortuna il meteorismo viene guarito tramite l’impiego di alcuni rimedi naturali. Vediamo insieme quali sono e come si preparano.

Uno dei più noti che ci sia è quello a base di finocchio e anice. Sono droghe carminative che diminuiscono il gonfiore addominale. Ci riescono grazie alle molecole capaci di limitare la fermentazione anaerobica (che si verifica in assenza di ossigeno). Il finocchio stimola l’attività biliare ed è un diuretico, quindi è molto efficace contro il meteorismo. Come se non bastasse l’anice “potenzia” l’azione del finocchio, riducendo la flatulenza e la nausea in poco tempo.

Un altro rimedio naturale efficace è il cumino. Ha delle proprietà carminative e digestive, quindi è un ottimo rimedio contro i dolori causati dal meteorismo. In questo caso è consigliata una tisana a base di cumino a fine pasto. Così facendo si favorisce una corretta digestione. I benefici che offre sono molto simili al finocchio e all’anice. Seguendo questi suggerimenti riuscirete sicuramente a sconfiggere il meteorismo. Solo uno dei due rimedi naturali è sufficiente.