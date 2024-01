Grande Fratello, gieffino irriconoscibile prima del reality: non può essere davvero lui

Uno dei gieffini del Grande Fratello solo qualche anno fa sembrava totalmente un’altra persona, le immagini sono assurde se messe a confronto.

Il confronto prima e dopo in questo caso lascia senza parole, seppur mantenga la sua bellezza c’è un profondo cambiamento nello stile che oggi più che mai non passa inosservato.

Una trasformazione che racconta molto anche della sua storia, degli anni formativi e delle scelte intraprese come raccontato in prima persona proprio all’accesso al Grande Fratello. Vedere le foto però, si sa, è una questione completamente diversa ed effettivamente lascia senza parole.

Gieffino prima e dopo: è irriconoscibile

Quello che oggi appare come un giovane anche molto in linea con la sua figura di imprenditore, un tempo era un personaggio sicuramente differente che viveva una vita libera e sicuramente priva di condizionamenti, come si evince chiaramente dal suo stile che rispecchia pienamente questa filosofia.

Sergio D’Ottavi, concorrente del Grande Fratello, è un imprenditore nel campo della ristorazione. Non è un personaggio famoso e ha un profilo Instagram che, fino all’ingresso nella casa del GF aveva un seguito sicuramente discreto ma che nel tempo si è accresciuto proprio per la sua fama. Single ma a lungo impegnato con una donna diventata poi sua moglie da cui ha avuto due figlie.

Sicuramente si è fatto notare nella casa non solo per il suo carattere ma anche per la sua bellezza che ha affascinato non poco partecipanti e telespettatori. Si definisce uno spirito libero ed effettivamente anche se nelle sue foto di presentazione appare con un look impeccabile e tanto di giacca e camicia, guardando ai suoi social e al suo passato sembrava una persona molto libera anche nell’estetica. Lasciata la famiglia a 15 anni per diventare un calciatore professionista si avvicina alle filosofie orientali e poi alla gastronomia iniziando a creare eventi privati in tutto il mondo.

Nelle foto, come si nota, ha uno stile molto nature, in particolare con capelli molto lunghi e anche un look che si allinea probabilmente a quella che era la sua vita del tempo. Dal web sbucano però anche delle foto dove ha i capelli completamente rasati. Sicuramente nel tempo ne ha cambiate di pettinature e anche di proposte in termini di look forse prima di trovare la sua vera dimensione che sta emergendo all’interno della casa.