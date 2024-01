Wanda Nara stravolge ancora il look dopo Ballando con le stelle: identica al marito Icardi

Wanda Nara con un look completamente stravolto dopo Ballando con le Stelle: adesso è praticamente identica a Mauro Icardi

Wanda Nara ha concluso il 2023 alla grande con la vittoria a Ballando con le Stelle e naturalmente, all’inizio del nuovo anno, si sta segnalando per i consueti scatti super seducenti che come sempre accendono la passione e la fantasia dei fan.

Su Instagram, Wanda è una delle principali celebrità in tutta la community, con un seguito numerosissimo. Per lei, quasi 17 milioni di follower. Vista la sua sensualità esplosiva e inconfondibile, la cosa non stupisce. Da diversi anni ormai, è una delle principali icone di femminilità, applauditissima non soltanto dagli appassionati di calcio che maggiormente hanno ingrossato le fila dei suoi ammiratori.

Dopo la crisi di qualche tempo fa, con suo marito Mauro Icardi è tornato a splendere il sereno. I due sono nuovamente inseparabili e di recente Wanda si è lasciata andare anche a qualche confessione piuttosto piccante sugli inizi della loro storia d’amore. La complicità tra i due è ben visibile nelle loro apparizioni pubbliche, su di lui Wanda ha speso parole commoventi durante Ballando con le Stelle e lo ha accompagnato, a sua volta, nel corso di un lungo speciale e servizio fotografico in Turchia. Ora, in maniera anche piuttosto fortuita, può continuare a goderselo anche dopo le vacanze natalizie. Icardi è infatti fermo per infortunio e si trova con lei in Brasile per un po’ di relax.

Wanda Nara ritorna al passato, biondo platino per lei e Icardi: primo piano super

Gli scatti della coppia, naturalmente, stanno facendo il giro del web. E in particolare, arrivano like e commenti a iosa per un grande ritorno, quello di Wanda al classico biondo con cui l’avevamo conosciuta.

Per praticamente tutto il 2023, Wanda aveva invece sfoggiato un colore castano scuro. In entrambi i casi, comunque, raccogliendo applausi, dato che la sua bellezza seducente e incontenibile appare esattamente la stessa. Complimenti da parte dei tanti fan appassionati, che si godono anche, manco a dirlo, i primi piani in cui Wanda sfodera le sue curve pazzesche. E nel frattempo, calcisticamente parlando, c’è chi ancora non ha perso la speranza di rivedere lei e Icardi in Italia. L’attaccante per adesso è felice al Galatasaray, ma il calciomercato non dorme mai…