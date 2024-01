Amici 23, retroscena agghiacciante sull’addio di Mew e Matthew: la verità in un biglietto

Emerge un retroscena incredibile sull’addio ad Amici da parte di Mew e Matthew. Ecco cosa si legge nel biglietto appeso al muro

Inaspettatamente e senza alcun preavviso, in una puntata di settimana scorsa del pomeridiano di Amici la redazione ha annunciato ai telespettatori della decisione di Mew e di Matthew di abbandonare la scuola. Entrati a settembre, i due erano entrambi cantanti e lei in modo particolare era una delle candidate alla vittoria: apprezzata da tutti per le sue doti canore, era sempre tra i primi posti della classifica e sembrava migliorare di giorno in giorno.

Proprio per questo motivo, il pubblico non riesce a trovare una spiegazione nella decisione della ragazza di lasciare il programma. Un’ipotesi che circola molto su X è quella che, a fronte della volontà del suo fidanzato Matthew di tornare a casa per via del suo percorso un po’ tortuoso e poco soddisfacente, lei abbia seguito il cuore e abbia preferito uscire con lui piuttosto di rimanere lì da sola. Ma c’è un’altra ipotesi: c’è tutto scritto su quel biglietto.

Mew e Matthew, ecco cos’è successo: l’hanno scritto loro

Dopo aver annunciato la volontà dei ragazzi di abbandonare il programma e averlo ribadito anche all’inizio della classica puntata domenicale, Maria De Filippi e tutta la redazione non hanno aggiunto alcuna informazione e quindi non hanno motivato questo abbandono. I telespettatori, quindi, si stanno ingegnando nel capire quali potrebbero essere le cause: a partire da chi pensa che Mew sia rimasta incinta durante le vacanze di Natale fino a chi immagina che li abbiano buttati fuori per atti “osceni”, c’è in realtà un’ipotesi molto più concreta.

I telespettatori hanno infatti notato che in diverse puntate si vede un muro sul quale i concorrenti possono attaccare dei biglietti sui quali scrivono i loro pensieri. Tra i tanti che ci sono, si nota quello di Matthew, sul quale c’è scritto: “Che cringiata!”. Probabilmente il cantante si riferisce al muro stesso, sul quale i concorrenti devono scrivere ciò che pensano e giudicato da Matthew come imbarazzante e poco utile.

il biglietto a destra è di holy, quello a sinistra di mew, quello al centro di matthew? CIOÈ IN CASETTA HANNO ANCHE IL MURO DEL PIANTO? pic.twitter.com/djj4ppXhbh — ia 🕸️🩸🎸 mewmew; milan 2!! (@ORIIVN) January 15, 2024

Si nota, però, anche il biglietto di Mew, sul quale si legge: “Portate il vostro cu*o il più avanti possibile, credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente“. Nonostante il messaggio sia positivo, è impossibile non leggerci una sorta di messaggio di addio nei confronti dei suoi compagni, come se avesse già deciso di abbandonare la barca nel momento in cui lo scriveva.