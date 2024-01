Ida Platano lascia lo studio di Uomini e Donne: il colpo di scena che spiazza Maria

La tronista di Uomini e donne lascia lo studio improvvisamente, Maria De Filippi resta senza parole

Dopo la pausa natalizia Uomini e donne è tornato in onda come di consueto. A tenere banco come sempre le vicende dei tronisti e corteggiatori e in particolar modo quelli del trono over. Ida Platano dopo aver chiuso la sua relazione con Alessandro ha deciso di darsi una nuova possibilità e di trovare l’anima gemella. Alla corte sono arrivati Mario ed Ernesto e la parrucchiera sembra molto presa dal primo.

Nel corso delle ultime puntate sul corteggiatore napoletano è arrivata una segnalazione con tanto di presenza in studio. Nel dettaglio a Uomini e donne si è presentata una ragazza di nome Mariangela affermando di aver chattato con Mario e di aver preso in giro Ida. Ma nonostante queste parole la Platano ha deciso di andare avanti e continuare a conoscere il giovane.

Uomini e donne: Mario smascherato in studio, Ida ha dubbi

Mario nonostante la frequentazione con Ida, iniziata a novembre, avrebbe chiacchierato con un’altra donna. A confermarlo la ragazza che si è presentata negli studi Elios affermando che tra lei e il corteggiatore ci sono state parole importanti.. Non è la prima volta che Mariangela chiama la redazione per far parte del parterre del trono over, questa volta però rivela anche di conoscere Mario. Ida non prende bene la segnalazione e chiede al suo corteggiatore di sapere qualcosa in più sulle loro conversazioni.

Mentre la ragazza dichiara che tra di loro c’era l’intenzione di vedersi Mario dice che voleva solo capire le sue reali intenzioni, dato che crede che Mariangela voglia solo visibilità. Le giustificazioni del ragazzo non convincono né Ida, né gli opinionisti, ma la padrona di casa invita la tronista a riflettere prima di prendere una decisione e rompere la frequentazione con lo speaker.

Ida abbandona lo studio di Uomini e donne: Maria spiazzata

Alla fine della discussione Mario decide di andare via dal programma e esce dallo studio. Ida terminata la puntata lo raggiunge e cerca di capire il motivo per cui ha preso questa decisione. Secondo la tronista se davvero non ha avuto cattive intenzioni è giusto che resti e lotti per lei, dimostrandole il proprio interesse. Insomma, mentre lei lo prega di rientrare, Mario sembra restare sulla sua decisione.

Ad un certo punto però interviene Gianni che le dice di smetterla di elemosinare attenzioni. Della stessa opinione è anche Maria De Filippi che davanti all’atteggiamento della parrucchiera non evita di sottolinearle quanto già abbia dimostrato… Per la padrona di casa la Platano è cotta di Mario!