La nuova funzione di Whatsapp renderà organizzarsi con grandi gruppi facilissimo: addio a litigi e confusione

WhatsApp ha presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta TestFlight: la nuova funzione sarà utile per le chat di gruppo

Nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.24.2.11, il servizio di messaggistica ha rilasciato una funzione per consentire agli utenti di creare e condividere sondaggi nei loro canali.

Questa funzionalità è progettata per consentire ai proprietari dei canali di coinvolgere il proprio pubblico in modo più interattivo, raccogliendo feedback, opinioni e preferenze direttamente dai propri follower. Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 24.1.10.76, disponibile sull’app TestFlight, si può vedere che il servizio sta implementando una funzionalità per condividere sondaggi nei canali. Di seguito, ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Nuova funzione Whatsapp per creare sondaggi: tutto ciò che c’è da sapere

Alcuni beta tester stanno esplorando una nuova funzione che permette di creare un sondaggio direttamente all’interno dei propri canali Whatsapp. I canali sono un mezzo di comunicazione unidirezionale che può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dalla diffusione di notizie, alla promozione di marchi e prodotti, o anche semplicemente alla condivisione di contenuti in diverse forme con un ampio gruppo di persone. Tuttavia, fino ad ora, i proprietari dei canali per capire come il pubblico interagiva con questi contenuti, dovevano dipendere solo dalle loro reazioni. Questo potrebbe diventare noioso ad un certo punto. Per aiutare proprio in questo, WhatsApp ha iniziato a lanciare una nuova funzionalità di “sondaggi” per i canali destinati ai beta tester, attualmente su dispositivi iOS.

Se si è proprietario di un canale, si può verificare se questa funzione è abilitata per l’account aprendo il menu degli allegati chat. Durante la creazione di un sondaggio, i proprietari del canale possono anche limitarlo a una singola scelta disabilitando l’opzione di risposte multiple, fornendo un’esperienza di voto flessibile per i follower.

Questa funzionalità garantisce la protezione e la riservatezza dei voti dei sondaggi, assicurando che le scelte rimangano sicure e anonime. Tutti i partecipanti, infatti, possono solo visualizzare il numero totale dei voti senza sapere chi ha contribuito specificamente al sondaggio.

In questo modo, WhatsApp mira a fornire un’esperienza di canale più privata dando priorità all’anonimato degli elettori del sondaggio. Inoltre punta a creare uno spazio affidabile per i follower senza preoccuparsi che le loro preferenze vengano rivelate. In più, il proprietario del canale non può vedere chi ha partecipato al sondaggio, rafforzando l’impegno a tutelare la privacy dell’utente per l’esperienza complessiva del canale.

La funzionalità per condividere sondaggi nei canali è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a più persone nei prossimi giorni. Per rimanere aggiornato sulle novità di WhatsApp, basta seguire WABetaInfo su Twitter. Si possono anche scoprire altre nuove funzionalità per Android, iOS, Web/Desktop e Windows.