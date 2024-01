Tina Cipollari senza controllo prima delle registrazioni di Uomini e donne: beccata così nel backstage

Tina Cipollari è una delle opinioniste di Uomini e Donne. In uno scatto finito sui social è stata sorpresa mentre si trovava nel backstage. Vediamo insieme cosa stava facendo.

Ogni giorno Tina Cipollari ci fa compagnia commentando le dame e i cavalieri che compongono il parterre di Uomini e Donne. L’opinionista, insieme a Gianni Sperti, è un punto di riferimento del dating dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E di certo non passa inosservata, sia per quanto riguarda il suo abbigliamento che per le frasi pungenti e spesso ironiche che lancia verso i tronisti o i corteggiatori.

Ma chi è Tina Cipollari? Nata a Viterbo nel 1964, la donna ha raggiunto il successo nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla trasmissione Uomini e Donne. In passato infatti si era presentata come corteggiatrice, una sorta di moderna Marylin Monroe, con capelli biondo platino e vestiti eccentrici. Una vera vamp che però non conquistò il cuore di Roberto che scelse un’altra donna. Allora Maria De Filippi decise di affidarle il trono.

Tina Cipollari: lo scatto nel backstage

Per quanto riguarda la sua vita privata, la donna si è sposata nel 2005 con il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, ma la loro storia è terminata nel 2018. Dal loro amore, nato all’interno del dating dei sentimenti, sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Attualmente l’opinionista è single e lo scorso anno abbiamo visto come un corteggiatore, Claudio, abbia provato ad avvicinarsi a lei senza però riuscire a far breccia nel suo cuore.

Tina Cipollari è molto amata e seguita sia sui social che dai telespettatori. Virali sono diventate alcune sue frasi come ‘No, Maria io esco‘ e alcuni sketch avuti in passato con Gemma Galgani, soprannominata da lei ‘la mummia’. Ora quando non è d’accordo con un cavaliere o una dama, prende un caffè o va nel backstage del programma dove riposa. In uno scatto, diffuso come storia sul profilo instagram di Gianni Sperti, si vede l’opinionista dietro le quinte poco prima di entrare nello studio di Uomini e Donne.

La foto mostra la donna sdraiata sul divano, con il cellulare in mano e una copertina plaid sul corpo di colore rosa. Se all’interno del programma c’è infatti l’aria calda, fuori le temperature sono più basse e l’opinionista si copre con la copertina. Eloquente il commento dell’amico e collega Gianni Sperti: “È molto socievole“. La Cipollari sembra infatti stare nel suo mondo ma è pronta a dire la sua una volta accese le telecamere.