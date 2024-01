Le 5 regole che ti allungano la vita: la scoperta di Harvard rivelata dagli studiosi

Se vuoi migliorare la tua salute e avere la possibilità di vivere più a lungo, ci sono alcune regole che dovresti seguire: parla un famoso biologo.

Tutte le persone vorrebbero avere la possibilità di poter vivere più a lungo, e soprattutto di poterlo fare rimanendo in salute anche quando saranno più anziane, visto che non c’è nulla di più importante del proprio benessere.

Ovviamente non si potrà mai sapere come si sarà da anziani e quali problemi o meno si potranno avere, ma quello che si può fare è indubbiamente cercare di vivere nel modo più sano possibile, seguendo uno stile di vita salutare e improntato sulla cura del proprio benessere.

In questo modo si può avere la possibilità di ridurre o scongiurare alcuni problemi, così da avere più possibilità di stare meglio anche da adulti e da anziani. Proprio per perseguire questo scopo, David Sinclar, uno dei più famosi biologi ricercatori dell’Università di Harvard, ha svolto uno studio che gli ha permesso di identificare 5 tipologie di alimenti che andrebbero rimosse dalla propria dieta per poter vivere più a lungo e più in salute.

5 alimenti da togliere dalla dieta: ecco quali sono

• Lo zucchero e il fruttosio: entrambi questi alimenti accelerano l’invecchiamento e fanno aumentare il rischio di insorgenza di malattie cardiache. L’ideale sarebbe quindi scegliere degli alimenti naturali e non trasformati

• I carboidrati raffinati: in questo caso si parla di cibi come potrebbe essere il pane bianco oppure i cracker, visto che se consumati sul lungo periodo vanno ad aumentare i livelli di glucosio presenti dentro il sangue. Inoltre consumarne troppi aumenta il rischio di malattie cardiache e di diabete di tipo 2

• La carne: consumare carne rossa può aumentare il rischio di mortalità, così come può causare maggiori possibilità di soffrire di malattie croniche

• I latticini: anche questi alimenti possono aumentare il rischio di malattie croniche, e andrebbero quindi limitati il più possibile

• Le bevande alcoliche e quelle con additivi: infine anche questi due prodotti sembrano far accelerare l’invecchiamento, e bisognerebbe scegliere di bere sostanze il più naturale possibile e meno elaborate. Anche i superalcolici vanno ovviamente eliminati

Oltre ad aver dato questi suggerimenti, David consiglia anche di eseguire dell’esercizio fisico che va abbinato all’alimentazione sana, in modo tale da poter avere dei veri benefici sotto ogni punto di vista e prendersi così cura al meglio del proprio organismo. E tu in genere consumi spesso tutti questi 5 alimenti?