Oroscopo dell’amicizia, questi segni zodiacali non sono gli amici di cui hai bisogno

Ti sei mai chiesto se le persone che stai frequentando sono davvero gli amici che fanno per te? Scoprilo dal segno!

L’amicizia è uno dei pilastri fondamentali della vita, un legame speciale che può portare nella nostra vita gioia, supporto e comprensione. Tuttavia alcune persone, potrebbero portare con loro solamente guai.

Ci sono degli amici che è sano e piacevole avere nella propria vita, altri invece da cui faremmo meglio a stare lontani perché non riescono a costruire e mantenere delle amicizie durature. Alcune volte, questo aspetto, potrebbe dipendere dal segno zodiacale di una persona. Ce ne sono alcuni molto impegnativi con cui è davvero difficile mantenere un’amicizia. Vediamo quali sono.

I segni con il fuoco dentro: gli amici difficili

Tra i vari segni zodiacali, sono due che risultano essere parecchio problematici come amici e sono: Leone e Ariete. Ma come mai? Attraverso l’analisi delle loro influenze planetarie dominanti e la loro affinità con alcuni racconti mitologici, potremmo comprendere meglio il perché questi segni potrebbero essere non proprio gli amici di cui ha bisogno.

Il Leone e l’Ariete sono regolati rispettivamente dal Sole e da Marte. Si tratta di corpi celesti che conferiscono un carisma e un’energia unica, ma allo stesso tempo possono renderli davvero delle persone difficili con cui avere a che fare. Il Leone, possente come il Sole da cui è governato, è molto spesso alla ricerca di attenzione e riconoscimento. Questa sua necessità di brillare sugli altri, potrebbe farlo apparire come una persona egocentrica che difficilmente sa accorgersi del bisogno dell’amico.

L’Ariete, influenzato da Marte, è un segno impulsivo e competitivo e ci può volere davvero tanta pazienza per averci a che fare. Questo tipo di dominanze planetarie possono rendere quasi impossibile ascoltare gli altri e trattarli con empatia, adattandosi alle esigenze degli amici.

Quando parliamo del Leone, possiamo pensare al mito di Narciso, un giovane di straordinaria bellezza che nella mitologia si innamora del suo stesso riflesso nell’acqua. Così come Narciso, anche il Leone può essere talmente immerso in se stesso da non accorgersi delle esigenze emotive dagli altri. Questo potrebbe creare un divario tra il Leone e i suoi amici.

L’Ariete, invece, per la sua intraprendenza potrebbe trovare corrispondenza al mito del vello d’oro. Nella mitologia greca, il principe Frissio e sua sorella Elle, vengono salvati da un ariete che era stato mandato loro dagli dei. Tuttavia, però, Elle durante il viaggio cade. Questa sua caduta simboleggia la natura troppo avventata e impulsiva dell’Ariete, che potrebbe mettere addirittura a rischio le amicizie con la sua impetuosità.

Dunque, l’amicizia è un viaggio complesso e alcuni segni zodiacali potrebbero presentare delle pesanti sfide. Bisogna, comunque, ricordare che ogni persona è unica e, oltre ad avere difetti, ha anche dei lati positivi con cui costruire amicizie durature.