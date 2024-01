Maria De Filippi sotto choc, reazione fulminea a Uomini e donne: “Mai sentito prima”

A Uomini e Donne, una dama ha colto di sorpresa Maria De Filippi. La conduttrice, nel corso della puntata, ha spiegato cosa è accaduto. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Dopo la lunga pausa natalizia, Uomini e Donne è finalmente tornato in onda da lunedì 8 gennaio 2024. Nel corso delle puntate, stiamo vedendo a che punto erano arrivate le conoscenze delle dame e dei cavalieri che compongono il parterre del dating dei sentimenti.

In particolare abbiamo assistito alla segnalazione su Mario, corteggiatore di Ida Platano. L’uomo infatti si stava sentendo sui social con una ragazza napoletana ma la tronista ha deciso di perdonarlo e continuare a uscire con lui.

In questa situazione abbiamo notato come Maria De Filippi si sia schierata a favore del corteggiatore spiegando che spesso, fuori dal programma e quando la conoscenza è ancora all’inizio, capita di rimanere lusingati da alcune avance ricevute da belle donne. E Mariangela era sicuramente una ragazza che non passa inosservata: bionda, occhi da cerbiatto e formosa. Una volta in studio ha anche spiegato di essere scesa per conoscere Alessio Pili Stella. L’uomo però ha rifiutato perché interessato ad altre donne del parterre anche se poi ha tenuto Costanza, scesa per lui.

Maria De Filippi e la reazione sorpresa al comportamento di Manuela

Nella puntata andata in onda lunedì 15 gennaio su Canale 5, abbiamo visto l’uscita di Alessio con Manuela. Era lei la dama a cui il cavaliere aveva pensato. La donna ha raccontato come nel corso dei mesi non si sia mai sentita considerata da Alessio che preferiva sempre Claudia. Un tira e molla tra i due che è durato per tantissime puntate e che ancora ora non sembra essere arrivato al termine.

Maria De Filippi ha raccontato come è andata la loro esterna spiegando di essere rimasta molto sorpresa quando ha scoperto cosa ha fatto Manuela: “Questa non l’avevo mai sentita nella mia vita. Giuro, è una roba. Un pacco“. Ma cosa ha fatto? Manuela dice ad Alessio di accettare il suo invito, gli manda la posizione dove si trova ma in realtà gli dà buca. Nel frattempo infatti si trova dall’altra parte della città per incontrarsi con Daniele, un altro cavaliere del programma. Non risponde neanche alle chiamate di Alessio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Insomma la donna ha deciso di ‘vendicarsi’ e dare il due picche al cavaliere che in questi mesi non l’ha trattata benissimo. In tutta risposta, l’uomo non sembra esser stato colpito dal gesto e ha raccontato: “Non me ne frega nulla di ieri, alla fine sono andato a mangiare una grigliata di pesce da solo“.