Viva Rai 2, imbarazzo in diretta: cosa ha combinato Fiorello davanti a tutti

Durante una puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha messo in imbarazzo un suo collega: situazione di panico, ecco cos’è successo

Da qualche anno, Fiorello fa compagnia a tutti i mattinieri con il suo Viva Rai 2!, lo show del secondo canale della Rai che va in onda ogni mattina alle 7 e riscuote quotidianamente ottimi ascolti. Di puntata in puntata, il mattatore siciliano commenta i fatti di cronaca più scottanti e ospita nel suo box personalità sempre diverse, da Annalisa a Totti: ecco però cos’è successo in una delle ultime puntate.

A fianco di Fiorello, a Viva Rai 2! c’è un cast molto ricco che con lui contribuisce alla realizzazione di ogni puntata e che intrattiene gli ospiti con coreografie straordinarie e siparietti anche molto divertenti. Fulcro del programma, però, è l’improvvisazione, vero cavallo di battaglia di Fiorello e strumento attraverso il quale il comico siciliano dà spazio ai ragazzi che lavorano con lui per farli conoscere e per dargli l’opportunità di mettersi in primo piano. Proprio in questo momento, però, nel corso della puntata di mercoledì 17 gennaio ha creato un momento di vero imbarazzo.

Fiorello lo mette in crisi: imbarazzo a Viva Rai 2!

Nel corso della puntata di mercoledì 17 gennaio, Fiorello a un certo punto della trasmissione decide di lasciare uno spazio ai cantanti e ai ballerini che fanno parte del suo cast e che con lui contribuiscono al successo di Viva Rai 2!. Si avvicina quindi a loro e, con il microfono in mano, si rivolge a uno dei ragazzi che sta in piedi dietro alla scrivania, chiedendogli cosa fa nella vita. A quel punto, però, la situazione è precipitata.

“Tu che fai nella vita?“, gli chiede il mattatore siciliano. Il giovane, quindi, risponde che lavora nei musical e che di recente ha avuto una parte in Sette Spose per Sette Fratelli. Fiorello, quindi, gli ha chiesto a bruciapelo di cantare un pezzettino del musical ma il ragazzo si è completamente ghiacciato e ha ammesso che non gli veniva in mente niente. Fiorello capisce quindi immediatamente di averlo messo in difficoltà e lo abbraccia in diretta, per interrompere quel momento così teso.

“È emozionato, ma io capisco l’emozione, stai vicino da Biggio a Casciari a Ruggiero” ironizza poi, rendendo subito l’atmosfera più rilassata. Il giovane attore di musical, quindi, intona un pezzo di Sette Spose per Sette Fratelli e si guadagna l’applauso di tutti.