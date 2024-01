Lascia lo studio in diretta: imbarazzo a Mediaset, mai accaduto prima

È incredibile quello che è accaduto a Mediaset durante una trasmissione: lascia lo Studio in diretta. Grande imbarazzo tra i presenti.

Durante una diretta televisiva è difficile vedere uno dei protagonisti della trasmissione allontanarsi, così: di punti in bianco. Eppure questo è quello che è successo in una trasmissione Mediaset che ha suscitato l’imbarazzo degli altri ospiti presenti in studio.

Stiamo parlando della trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Durante la puntata del 15 gennaio 2024 Alessandro Vicinanza è uscito di nuovo con Cristina Tenuta. Questa scelta ha fatto ingelosire Roberta di Padua, facendo scattare una rissa in studio. Ma questa non è l’unica cosa accaduta durante la puntata: uno dei presenti si è alzato ed è uscito dallo studio, tra l’imbarazzo generale.

Lascia lo Studio in diretta: il grande imbarazzo a Mediaset

Durante la registrazione della puntata del 15 gennaio 2024, Armando Incarnato è stato uno dei grandi assenti. Nel frattempo al centro dello studio si sono ritrovati Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che, nella puntata precedente, sembravano essersi allontanati in maniera definitiva.

La riapertura è stata confermata dalla volontà di uscire nuovamente insieme. Questa loro decisione era stata interpretata come una nuova apertura verso una possibile frequentazione, ma a quanto pare durante l’uscita non è accaduto nulla e hanno deciso di chiudere nuovamente.

Tuttavia, l’uscita tra Alessandro e Cristina ha scatenato le ire di Roberta Di Padua che ha mal digerito la decisione. Nel frattempo Claudia è uscita con Daniele e tra loro le cose sembrano essere andate per il verso giusto. Sabrina invece è uscita con Francesco, ma anche con un nuovo cavaliere. Questa situazione ha fatto intervenire Silvio e aprire una nuova discussione.

Intanto, Brando ha portato in esterna Beatriz e hanno discusso con Raffaella Scuotto. Il motivo della discussione sembra sia legato ad una mancata reazione della Scotto al bacio con la D’Orsi. Da questo confronto è scaturito l’evento che ha messo in imbarazzo tutto lo studio. Raffaella infatti si è alzata e ha lasciato il Dating show di Canale 5, seguita da Brando. Pare che i due si siano parlati dietro le quinte, anche se non sono più rientrati in studio.

Anche Ida e Mario sono usciti insieme, durante l’appuntamento i due hanno discusso ma poi hanno trovato il modo di riappacificarsi. Ida aveva deciso di portare in esterna anche Sergio Ernesto Russo che, successivamente, ha deciso di abbandonare lo show eliminandosi.