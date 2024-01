Paura per l’ex Temptation Island, corsa in ospedale: “In attesa dell’intervento”

Cosa in ospedale per un ex concorrente di Temptation Island: si dovrà operare. Un dramma ha sconvolto il celebre programma.

Temptation Island ha riscosso un grande successo, sopratutto nell’ultima edizione. Il celebre programma di Canale 5, che si tratta di uno dei più recenti reality della rete, si basa sulla partecipazione di alcune coppie problematiche, che vengono messe a dura prova, più volte tentate da concorrenti single, che li istigano a tradire il partner. Il format è uno dei più seguiti perché gioca molto sui valori morali della fedeltà di coppia.

Come Uomini&Donne la trasmissione gioca sulle dinamiche di coppia, ma lo scopo del programma è molto diverso. A Temptation island si mostrano, seppur in maniera grottesca, molti aspetti della relazione che esistono nelle coppie normali: come le crisi, tradimenti, gelosie. Per questo motivo il programma fa sempre record di ascolti e tanti ex concorrenti hanno avuto le porte aperte per altre trasmissioni televisive.

Apprensione per l’ex concorrente di Temptation Island: è finito all’ospedale

Molti degli ex concorrenti di Temptation Island sono diventati molto famosi e hanno avuto un grande seguito sui social. Alcuni di loro sono diventati influencer, mentre altri hanno partecipato ad altre trasmissioni, come, Grande Fratello, Uomini&Donne, Striscia la notizia e tanti altri programmi Mediaset. Tra loro c’è un ex concorrente più amato, che però ha avuto una bruttissima esperienza che ha preoccupato non poco i fan.

Antonio Martello ha partecipato a Temptation Island 7 con la fidanzata Annamaria Laino e oggi entrambi sono molto seguiti sui social. La coppia sta ancora insieme, nonostante entrambi siano stati tentati all’interno della trasmissione di Canale 5. Purtroppo l’ex concorrente è finito all’ospedale ed è costretto ad operarsi. Lo ha comunicato lo stesso Martello sul suo profilo di Instagram, però non ha spiegato a quale intervento alluda.

Questo ha preoccupato ancora di più i suoi followers, che cercano nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute. Antonio Martello è uno degli ex di Temptation più amati, partecipando al programma all’età di 33 anni. Qui ha scoperto di amare tantissimo la sua fidanzata, di 10 anni in più, anche se avevano passato una crisi di coppia e questo spiega perché hanno deciso di partecipare alla trasmissione di Canale 5. Poi Martello è stato perdonato da Annamaria Laino e i due si amano tantissimo, per la felicità dei fan. Ora questo problema di salute, che preoccupa tantissimo i followers della coppia e anche la fidanzata.