Ludovica Bizzaglia, cambio look improvviso: il nuovo taglio fa boom di like

Ludovica Bizzaglia sorprende tutti con un cambio di look improvviso che fai l pieno di like sui social: il nuovo taglio apprezzatissimo.

Coinvolta sin da piccola nel mondo dello spettacolo come attrice, nel corso degli anni Ludovica Bizzaglia ha ottenuto un seguito incredibile, risultando spesso coinvolta in nuovi progetti sia televisivi che anche cinematografici. Nata a Roma nel ’96, inizia a farsi notare 12enne in Appuntamento al tubo, serie dedicata ai più giovani in onda su Rai Gulp.

Tanti sono i progetti che l’hanno vista coinvolta successivamente, da Al di là del lago a Un posto al sole, oltre che L’allieva, Immaturi – La serie e varie commedie cinematografiche, tra cui anche Un Natale al Sud. Parallelamente alla sua carriera da attrice, è diventata nota anche come influencer: su Instagram è seguita da più di 820mila follower e non manca nemmeno di parlare di tematiche importanti, partendo anche da sue esperienze personali. In questo 2024 sarà ancora una volta sotto i riflettori, con tanti fan che aspettano di rivederla in televisione: intanto, l’attrice ha accolto l’anno con un cambio di look improvviso che ha conquistato subito il web.

Ludovica Bizzaglia apre il 2024 con un nuovo taglio: il look fa il pieno di like – FOTO

Decisione a sorpresa presa per iniziare l’anno, mantenendo comunque un fascino da urlo. Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Ludovica Bizzaglia ha sfoggiato un look decisamente diverso a quello con cui siamo abituati a vederla; la chioma resta sempre rossa, ma per questo inizio anno l’attrice ha deciso di accorciarla con un netto taglio, piuttosto di moda e anche elegantissimo.

“Opppss e’ successo di nuovo ✂️ ❤️” scrive l’attrice nella didascalia della foto, mostrandosi in macchina, con un selfie, con un luminoso caschetto ramato che enfatizza pienamente i suoi meravigliosi lineamenti. Una scelta netta e decisa da parte dell’attrice, particolarmente però apprezzata dai suoi numerosi fan; il post ha infatti fatto subito il pieno sia di like che di commenti, molti dei quali arrivati anche da colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo.

Un fascino incredibile quello di Ludovica, unito anche a tanta bravura, personalità e sensibilità: dove la vedremo protagonista prossimamente? L’attrice ha raggiunto una maturità incredibile e si prepara ad incantare ancora tutti quanti, performance dopo performance, nei mesi a venire; non passeranno inosservati, poi, nemmeno i suoi post sui social.