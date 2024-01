Tutti pazzi per questo nuovo smartphone, ha la schermata di blocco più bella del mondo

Il nuovo smartphone uscito in commercio è strepitoso: la sua schermata di blocco è la più bella in assoluto. Si annuncia boom di vendite.

Dimenticate i vecchi smartphone. Sta uscendo in commercio un nuovo telefonino che avrà una grafica completamente differente da quelli che abbiamo conosciuto in questi anni. Secondo alcune indiscrezioni riguardano i dispositivi Android, che vedranno finalmente un miglioramento estetico. Negli anni il sistema operativo è migliorato tantissimo, tanto da eguagliare la bellezza di iOs, del rivale Apple.

Questo ha portato alla crescita degli acquisti verso i modelli Android. Samsung è da molti anni leader della produzione di telefonini belli e funzionali e ha tanti top di gamma. Tra poco uscirà in commercio un nuovo modello, che è quello più di punta della casa elettronica coreana. In questi smartphone ci sarà una caratteristica che sta già facendo impazzire gli acquirenti e che porterà un boom di vendite per i telefonini.

Esce un nuovo smartphone della Samsung e ha una caratteristica innovativa

Un nuovo smartphone ha catturato l’attenzione di molte persone per una sua caratteristica. Il telefono presenta, infatti, una nuova grafica. Ad accennare sul nuovo modello in uscita, con sistema operativo Android 14, è l’evento imminente Samsung Ai Unpacked, che lo presenterà confermando le nuove funzionalità di questo apparecchio. Questo particolare, tra le tante funzioni, ha rivoluzionato completamente l’aspetto dei nuovi smartphone.

Il Galaxy S24 sta per uscire e molti fan di questi telefonini targati Samsung non vedono l’ora di scoprire le nuove funzionalità. Per adesso ci sono soltanto indiscrezioni e tra queste anche una schermata di blocco rivisitata, che renderà il telefono più bello e funzionale. L’apparecchio telefonico ha un sistema operativo Android 14 e permette di personalizzare la schermata di blocco, rendendola diversa dalle versioni che abbiamo sempre visto negli ultimi anni.

Ad esempio, è possibile cambiare i caratteri, i colori e le modalità per aprire la fotocamera in modalità video. Tuttavia, nell’attuale implementazione sono disponibili pochi caratteri e design per la personalizzazione dell’orario, ma il problema sarà risolto nel prossimo aggiornamento. Ciò consente di scaricare nuovi caratteri dal Samsung App Store, consentendo di personalizzare in modo infinito la schermata di blocco.

E’ possibile che i nuovi GalaxyS24 abbiano già questa funzione incorporata nei modelli, mentre i più vecchi dovranno riceverla negli aggiornamenti. Le novità saranno annunciate entro questo pomeriggio 17 gennaio 2023 e gli amanti dei Galaxy non vedono l’ora di conoscere quali saranno ulteriori novità.