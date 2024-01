Addio Kate, Re Carlo e Camilla hanno la nuora preferita (e non è Meghan)

La posizione di Kate traballa sempre di più a Buckingham Palace, a quanto pare Carlo e Camilla hanno scelto già la “nuora” preferita… e non si tratta nemmeno di Meghan.

Da diverso tempo a questa parte i media inglesi non fanno altro che parlare dei conflitti all’interno della famiglia reale, soprattutto quelli che vedono coinvolte Kate Middleton e Camilla Parker Bowles.

La Regina Consorte e la Principessa del Galles già da tempo hanno intrapreso una guerra gelida tra loro, ma in passato la Middleton poteva godere della protezione della Regina Elisabetta II la quale aveva costruito con lei un legame molto speciale. Con l’arrivo di Carlo sul trono tutto è cambiato per Kate, costretta a subire un nuovo affronto.

Carlo e Camilla hanno spodestato Kate

Dopo la morte della Regina Elisabetta le cose a Buckingham Palace per Kate sono cambiate drasticamente con le nuove numerose regole imposte da Camilla, escludendo dalla vita di corte i genitori della Duchessa. Il primo atto da “Regina Consirte”, infatti, è stato quello di vietare l’ingresso dal portone principale del Palazzo Reale ai Middleton, costretti a entrare dalla parte del palazzo riservata alla servitù.

Una vera e propria guerra fatta senza esclusioni di colpi tra le due prime donne di Buckingham Palace, che prevede un nuovo inaspettato round. A quanto pare Camilla, insieme alla complicità di Re Carlo, ha individuato una donna in grado di spodestare Kate dal ruolo di “personaggio più amato della Royal Family“, tutto questo grazie al ruolo di un insospettabile che da tempo lavora sulla sua scalata al successo e in grado di conquistare la popolazione inglese.

“Lei è la più amata dal Re e della Regina…”

Negli ultimi anni a farsi spazio davanti i riflettori Sophie Rhys-Jones che da poco è diventata Duchessa di Edimburgo insieme al marito Edoardo, nonché quarto figlio della Regina Elisabetta.

La Duchessa negli ultimi anni, seguendo quasi l’esempio della Middleton che da sempre si ispira a Lady Diana, ha lavorato molto sul campo incontrando spesso la popolazione, che fin da subito l’ha acclamata come uno dei membri più amati della Royal Family. A quanto pare, poi, anche la Regina Elisabetta aveva un occhio di riguardo per lei e per il figlio, motivo per cui desiderava che fossero sempre al suo fianco in ogni occasione.

Carlo e Camilla, quindi, sulla base di tale riscontro, hanno trovato in Sophie il perfetto membro della Royal in grado di spodestare Kate tanto da permetterle di diventare parte attiva alla vita di corte, presenziando a diversi eventi che un tempo erano affidati alla Middleton. Tale cambio di lotta ha inasprito ancor di più i rapporti tra i sovrani inglesi e i Principi del Galles, i quali si incontrano solo ed esclusivamente durante occasioni ufficiali, limitando anche i dialoghi tra di loro.