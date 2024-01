Un annuncio clamoroso su Mare Fuori ha mandato in tilt i fan della nota serie televisiva. Ecco cosa sta succedendo.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di Mare Fuori, serie di successo della Rai in grado di conquistare l’interesse di una vasta fetta di pubblico, giovane e meno giovane.

Mezzo di comunicazione presente ormai in quasi tutte le abitazioni, la televisione permette di accedere in modo facile ed estremamente veloce a contenuti di diverso tipo. Vari, in effetti, sono i programmi tra cui poter scegliere, in base ai propri gusti. Tra questi non possiamo non citare Mare Fuori che si rivela essere una delle serie più apprezzate.

In grado di tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori, a breve si assisterà alla messa in onda della quarta stagione. Per l’esattezza le nuove puntate arriveranno in anteprima il prossimo 1° febbraio su RaiPlay, per poi esser trasmesse su Rai 2 a partire dal 14 febbraio.

Mare Fuori, spoiler clamorosi, l’annuncio manda in tilt il web, tutto vero: cosa sta succedendo

In attesa della prossima stagione, iniziano a trapelare i primi spoiler, con un annuncio in particolare che ha mandato il tilt il mondo del web. Ma cosa è successo? Ebbene, nel corso della conferenza stampa di presentazione Roberto Sessa, ovvero l’amministratore delegato di Picomedia, ha reso noto che sono state confermate la quinta e la sesta stagione dell’amata serie televisiva.

In particolare ha fatto sapere che “Stiamo lavorando sulla quinta stagione, con un nuovo gruppo di scrittura” e “Ci saranno storie bellissime“. Ma non solo, per l’occasione l’amministratore delegato di Picomedia ha voluto rivolgere un importante messaggio ai giovani attori che contribuiscono al notevole successo di Mare Fuori. A tal proposito ha affermato:”Ai ragazzi dico che sono molto contento delle esperienze che stanno facendo, come il musical, che è molto faticoso. Studiate e lavorate, le vie semplici non pagano mai”.

Un’ottima notizia, quindi, per i fan di Mare Fuori che potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti della seguitissima serie televisiva. Un annuncio a pochi giorni dalla messa in onda delle nuove puntate, su cui è intervenuto il regista Ivan Silvestrini. Proprio soffermandosi sulla nuova stagione ha dichiarato: “Era una sfida: ero felice della terza stagione, ma avevamo perso dei pilastri della saga. Mi chiedevo se saremmo riusciti a tenere la qualità che ci aspettiamo tutti. Penso che il lavoro di tutti, dalla scrittura all’interpretazione e messa in scena, ha reso questa stagione ancora più speciale, che guarda oltre le sbarre del carcere e che offre una prospettiva a questi ragazzi”.