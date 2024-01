Nuova stagione de I Cesaroni, Amendola frena l’entusiasmo: cosa ha voluto far sapere

I Cesaroni, confermata la nuova stagione, nonostante ciò Claudio Amendola frena l’entusiasmo. Ecco cosa ha detto durante un’intervista!

Hanno tenuto compagnia i telespettatori italiani per quasi 10 anni, la famiglia de I Cesaroni ancora oggi viene ricordata per le loro avventure clamorose e storie d’amore che hanno appassionato migliaia di persone. L’ultima puntata della serie tv risale al 2014, la sesta stagione non ha avuto il successo delle prime, nonostante ciò ha ricevuto comunque un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Ancora oggi la Garbatella rimane simbolo della famiglia Cesaroni, e un loro possibile ritorno non può che rendere contenti i fan della fiction. A confermare le riprese di una nuova stagione ci ha pensato l’interprete di Cesare Cesaroni, Antonello Fassari: durante un’intervista ha confermato le voci che giravano da tempo, ovvero che i Cesaroni torneranno su Canale 5 con una stagione tutta nuova. Claudio Amendola, però, frena per un momento l’entusiasmo dei fan con una frase rilasciata durante un’intervista con Tag24…

Cosa pensa Claudio Amendola del ritorno de I Cesaroni

I Cesaroni si faranno, sì o no? I dubbi son stati davvero tanti in questi mesi, specialmente da quando Claudio Amendola durante la sua intervista a Verissmo con Silvia Toffanin con una semplice frase “Belli I Cesaroni, chissà…” ha fatto intendere che sarebbero tornati presto sul piccolo schermo.

A distanza di 3 mesi conferma le riprese Antonello Fassari, ma Claudio Amendola ancora una volta non prende posizione. Durante un’intervista con Tag24 ha rilasciato le seguenti parole: “la notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane, altrimenti non escono notizie veritiere in toto. Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po’ di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”.

Ancora una volta l’interprete del protagonista Giulio Cesaroni non ha voluto rilasciare informazioni più dettagliate riguardo il possibile ritorno della famiglia italiana più amata di sempre. Fassari, però, non sembra avere dubbi, quindi chissà perché Amendola ha voluto frenare l’entusiasmo né confermando né smentendo la notizia rilasciata dal suo collega.

Non bisogna fare altro che attendere nuovi aggiornamenti, che siano ufficiali, del ritorno della famiglia Cesaroni, a quanto pare alcune notizie però sono state già rilasciate: sia Fassari che Amendola sono stati confermati come attori, insieme a loro è stata confermata la presenza di Max Tortora, l’interprete del simpatico Ezio Masetti.

Per quanto riguarda il resto del cast, invece, è ancora tutto incerto. Ad alcuni attori è stato richiesto cosa ne pensassero di un loro possibile ritorno alla famiglia Cesaroni, Matteo Branciamore, interprete di Marco Cesaroni, ad esempio avrebbe piacere a ritornare sul set della Garbatella, mentre Alessandra Mastronardi, Eva Cudicini, sembra essere proiettata su progetti del tutto nuovi. Micol Olivieri, seguitissima influencer sui social, è ancora affezionata al personaggio di Alice, quindi sembrerebbe essere propensa a ritornare sul set.