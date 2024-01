Myrta Merlino, l’annuncio sui concorrenti del Gf gela il pubblico: “Sono usciti tutti….

Myrta Merlino annuncia quello che nessuno immaginava, i concorrenti del Grande Fratello hanno fatto qualcosa di insolito. Pubblico scioccato.

Si torna a parlare di Grande Fratello e lo si fa grazie a Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque che proprio nella puntata di ieri ha annunciato qualcosa che ha lasciato di stucco il pubblico non solo presente in studio ma anche da casa: mai si poteva pensare ad una cosa del genere.

Ad avere reso nota la notizia è stata l’invitata del programma del pomeriggio con cui la padrona di casa si è collegata, Emanuela Gentilin che come sempre trasmette davanti la porta rossa e che proprio in tempo reale ha dato un aggiornamento su quello che stava succedendo nella casa più spiata d’Italia.

“Ben dieci concorrenti, quelli che sono all’interno della casa dall’inizio del reality show, sono usciti oggi pomeriggio dalla Casa…” ha ammesso davanti l’incredulità di tutti quanti. Ma andiamo con ordine e capiamo che cosa è successo.

Myrta Merlino lo annuncia in diretta: “Sono usciti dalla casa del Gf”

Insomma, l’annuncio è stato dato proprio nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino lo ha ascoltato dalla voce della sua inviata di Pomeriggio Cinque che ha fatto appunto sapere come dieci concorrenti del Grande Fratello abbiano lasciato la casa nel corso del pomeriggio.

Ma attenzione non si tratta di nulla di grave e nemmeno di una espulsione, pare infatti che si sia trattato più che altro di un premio per i concorrenti che sono dentro la casa da più tempo e infatti l’inviata ammette: “Hanno voluto premiare i quattro mesi di resistenza di questi concorrenti…Sono andati tutti ad un centro benessere a rilassarsi…”. Insomma una notizia che certamente avrà fatto piacere a tutti loro, nel gruppo anche Beatrice Luzzi che in questi giorni era uscita dalla casa in seguito al lutto del padre.

Detto questo, aria di maretta sembra essere quella tra Federico e Beatrice al Grande Fratello, la nota attrice infatti non pare avere preso per niente bene la nomination del modello con cui pensava di avere stabilito un rapporto importante e infatti la conduttrice ammette: “La nomination è sempre motivo di discussione e di tensione…Una in particolare ha parecchio infastidito Beatrice, ed è quella di Federico…”.