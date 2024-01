“Usciva sangue e…”. Non sono passate inosservate le parole di Lorella Cuccarini che ha svelato un retroscena inaspettato. Ecco cosa è successo.

Tra le conduttrici più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano, Lorella Cuccarini è molto seguita sui social tramite i quali ha raccontato un episodio avvenuto qualche anno fa.

A partire dai reality show fino ad arrivare ai programmi musicali, sono davvero tantissime le trasmissioni tra cui poter scegliere. Allo stesso modo tanti sono i volti noti del mondo dello spettacolo che entrano, puntualmente e virtualmente, nelle nostre abitazioni. Tra i più amati e seguiti di tutti non possiamo non citare Lorella Cuccarini.

Ballerina, cantante, attrice e conduttrice, nel corso della sua carriera ha ricoperto i ruoli più disparati, riuscendo sempre a mostrare il suo grande talento. Attualmente è impegnata con la scuola di Amici di Maria De Filippi, dove veste il ruolo di insegnante. Ma non solo, a breve calcherà il palco del Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttrice della quarta serata della kermesse canora che sarà dedicata alle cover.

“Usciva sangue e…” Lorella Cuccarini, il retroscena della Prof di Amici: cosa è successo

Molto seguita sui social, ha anche aperto un canale su Youtube. Proprio attraverso questa piattaforma ha raccontato un episodio accaduto qualche anno fa nel corso di una puntata di Domenica In, lasciando tutti sena parole. Ma cosa è successo?

Ebbene, stando a quanto raccontato dalla stessa Prof di Amici, è dovuta correre in bagno nel corso di una pausa pubblicitaria. Fin qui nulla di strano, salvo poi scoprire che “Con i miei tacchi 12 prendo e cado. Sbatto il mento e mi rialzo con questo mento che era aperto e il sangue che usciva“. Un incidente che non ha comunque fermato la Cuccarini.

L’artista, infatti, si è fatta mettere dei punti dal medico e subito è corsa in studio per riprendere la puntata. Un racconto che ha di certo attirato l’attenzione dei fan, che non hanno potuto fare a meno di apprezzare la grande professionalità mostrata dalla Cuccarini anche in quella circostanza.

D’altronde una carriera all’insegna del successo e delle soddisfazioni come la sua non si costruisce per caso. Come sottolineato dalla stessa Cuccarini nel corso di un’intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, in vista dell’imminente partecipazione al Festival della Canzone Italiana: “Vivo la vita reale, non la bolla dei social, i detrattori lasciano il tempo che trovano, queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro“.