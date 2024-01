Rebecca Staffelli pizzicata con lui dietro le quinte del Grande Fratello: il video scatena il web

Le dinamiche al di fuori della casa del Grande Fratello sembrano insospettire il pubblico: il video che ha scatenato il web.

Con le note di Se t’amo t’amo, storico brano di Rosanna Fratello, dietro le quinte sembrano esserci momenti di divertimento che non sono di certo passati inosservati ai fan più attenti. Si tratta forse di intuizione o di qualcosa che traspare in diversi atteggiamenti? Questo non è ben chiaro, ma quello che è certo sono i fatti.

Da sempre, dietro le quinte del Grande Fratello vengono registrati dei video dove i protagonisti sono loro, gli ex concorrenti della casa. Questa è diventata una sorta di pratica comune, in media molto apprezzata dai fan che seguono divertiti tutti i balletti e le gag dei concorrenti. Tra i pilastri più indiscussi, troviamo Ciro, personaggio che, come il prezzemolo, vaga sempre in qualche reel per far divertire i suoi utenti. Anche in questo caso c’è lui, ma in buona compagnia di altri ex compagni, nonché Rebecca Staffelli: in questo frangente, alcuni dettagli sono stati fonte di sospetto da parte dei fan.

Rebecca Staffelli e l’intesa sospetta: il reel che fa discutere il web

Solitamente è la bella Rebecca a scovare i fatti, pareri, nonché le dinamiche del web. Tuttavia, stavolta, ad essere sotto la lente d’ingrandimento è proprio lei, che giocando con il nuovo tormentone (nonché storico brano), di Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello, ha ingaggiato tre ex concorrenti per un balletto tutto da ridere. Il video vede la presenza dell’opinionista in compagnia di Ciro Petrone, Arnold Cardaropoli e Mirko Brunetti. Sebbene sia un quartetto alquanto simpatico, i fan notano sospetto l’avvicinamento tra Rebecca e Mirko. Gli indizi oggettivi sono pressoché impossibili da trovare, ma alcuni commenti hanno scatenato un pensiero comune, forse dettato dall’istinto.

“Però Mirko e la Staffelli sono proprio belli insieme”, afferma un fan. E ancora, “Mirko punta a Rebecca”, sottolinea qualcun altro. In tutto ciò, c’è anche chi fa il tifo per loro, proponendo un fidanzamento tra i due. Sarebbe indubbiamente una coppia interessante, se non fosse già che la bella Rebecca sia già impegnata da tempo con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basile.

Il video è diventato in poco tempo virale, lasciando un punto di domanda ai fan più scettici.