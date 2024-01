“La mia prima volta, ho scelto di farlo con te”: esterna di fuoco a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è tempo di scelte e le esterne si fanno sempre più intime. Vediamo insieme cosa è successo tra un tronista e una sua corteggiatrice.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Il dating dei sentimenti, che va in onda tutti i giorni, punta infatti a far incontrare l’anima gemella. Sono diverse le coppie che, una volta uscite dal programma, hanno formato una famiglia. Basti pensare a Beatrice Valli che ha festeggiato i suoi 29 anni in compagnia di Marco Fantini e dei suoi figli. Oppure ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota che, tra alti e bassi, stanno ancora insieme.

Durante questa edizione, stiamo conoscendo meglio i due tronisti Cristian e Brando. Manuela ha invece deciso di abbandonare Uomini e Donne a fine ottobre da sola. Al suo posto Maria De Filippi ha scelto Ida Platano, che da poco si era lasciata con Alessandro Vicinanza. Secondo le anticipazioni diffuse in rete, Cristian avrebbe fatto la sua scelta. Nelle ultime puntate infatti abbiamo visto come il giovane fosse molto vicino a Valentina mentre con Virginia ha avuto più di una discussione.

Uomini e Donne, esterna sulla neve: la prima volta di Raffaella

Sarebbe stata proprio Valentina la scelta di Cristian. Anche Brando sembra essere vicino alla fine del suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata andata in onda mercoledì 17 gennaio, ha fatto prima un’esterna con Beatriz e poi con Raffaella. In particolare quella con Beatriz è stata molto criticata da Tina che ha sottolineato l’atteggiamento della corteggiatrice molto pacato e piagnucolone. I due non sembrano andare avanti nella conoscenza e non riescono a capirsi.

Molto diversa è stata l’esterna di Raffaella con Brando. La giovane ha infatti deciso di portare il tronista sulla neve, un ambiente che lui ama. Come spiegato dalla corteggiatrice: “È la mia prima volta sulla neve, l’ho fatto per te“. Così Raffaella indossa i guanti e prova a sciare, sotto la guida attenta di Brando che le dà una mano. Tra selfie in seggiovia e abbracci, non potevano mancare effusioni e baci che hanno fatto scaldare l’atmosfera.

Raffaella ha anche detto a Brando di scegliere bene. Una volta terminata l’esterna, Maria De Filippi ha spiegato che secondo lei, al momento, la scelta di Brando è proprio Raffaella. Nelle prossime puntate scopriremo se Beatriz è riuscita a far cambiare idea al tronista.