Con questo segno non potrai mai andare d’accordo, è sempre scontroso, controlla se è il tuo o del tuo partner

Attenzione a questo segno, è il più scontroso dello zodiaco: impossibile andarci d’accordo, soprattutto se è il partner ad esserlo.

I problemi in una coppia e in una relazione amorosa sono sempre tanti, a volte si cerca di fare una gara a quanti sono i dispiaceri e quante le gioie di vivere la vita insieme ad un partner. Molti di noi infatti, quando arrivano all’età matura, si chiedono se sia meglio restare single oppure se condividere tutto con un’altra persona. Nessuno può negare quanto sia difficile fare una scelta in questo senso. Una scelta che sia saggia.

In effetti la solitudine non piace a nessuno, per questo motivo la maggior parte delle persone è istintivamente orientata verso la ricerca dell’anima gemella o comunque di una persona con cui possa evitare di sentirsi solo. Molte volte questo bisogno è talmente radicato in noi che parlare di passione, amore, può anche passare addirittura in secondo piano. La necessità di riempire i nostri spazi vuoti può diventare davvero talmente tanto assillante, che per tanti rimanere single può rappresentare un vero e proprio problema, difetto, mancanza e vuoto da colmare con qualunque cosa, anche banalità di poco conto che spesso ci fanno sentire ancora più soli.

Questo segno è troppo scontroso: difficile andarci d’accordo

Se ci fermiamo dunque a pensare a quante potrebbero essere le opportunità di trovare l’amore nel mondo reale che ci circonda e non soltanto nella nostra fantasia o peggio ancora dietro lo schermo di un cellulare, potremmo renderci forse conto di quanto tempo sprechiamo a piangerci addosso invece di andare a ricercare la nostra felicità che a volte è proprio dietro l’angolo.

Ma il risultato non cambierà mai, perché l’amore continuerà a spaventarci, a renderci fragili, o a credere di esserlo, a farci chiudere come un guscio d’uovo per paura di soffrire o di trovare la persona sbagliata. Ma la domanda che ci poniamo un po’ tutti è: esiste la nostra dolce metà o è solo una banale leggenda metropolitana? E le stelle che dicono al riguardo?

In particolare sembra infatti che ci sia un segno con cui proprio sarebbe molto difficile condividere una vita a due. Udite udite: sembra che vivere con un Ariete sia davvero un’impresa disperata. Dittatore e guerrafondaio di natura a causa del suo fuoco, non ci si ragione e rischia di fare da padrone sempre lui e di bruciare tutto del vostro rapporto, nessuno escluso.