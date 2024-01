Coppia appena uscita da Uomini e Donne brucia le tappe? Una dedica svela la verità

Sono state una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Uomini e Donne ma come procede la loro relazione lontano dalle telecamere? Scopriamolo insieme.

Era il 1996 quando andò in onda la prima puntata di Uomini e Donne. Da allora molte cose sono cambiate e il programma si è adattato alle nuove generazioni e ai gusti dei telespettatori introducendo il trono over. La presenza fissa è quella costituita da Maria De Filippi, presentatrice e ideatrice del dating dei sentimenti in cui tronisti e corteggiatori si mettono in gioco per trovare l’anima gemella.

In questa edizione abbiamo visto formarsi molte coppie, alcune storie però sono terminate poco dopo aver lasciato il programma. È il caso di Maurizio che dopo aver corteggiato Gemma Galgani aveva deciso di lasciare lo studio insieme ad Elena. Oppure di Ida Platano, ora nuova tronista, che aveva iniziato una storia con Alessandro Vicinanza che però non si è conclusa con un lieto fine. Anche la tronista Manuela, ha abbandonato il programma a fine ottobre da sola non scegliendo nessuno dei suoi corteggiatori.

Uomini e donne, una coppia uscita dal programma sta ancora insieme

A Uomini e Donne però delle coppie trovano anche l’amore. Le anticipazioni diffuse in questi giorni sul web, parlano della scelta del tronista Cristian (che ha optato per Valentina) e di una prossima scelta per Brando (che è indeciso tra Raffaella e Beatriz). Nei mesi autunnali è andata in onda anche la conoscenza tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio. I due sono stati più volte protagonisti a centro studio, con il cavaliere che per un periodo ha frequentato anche Roberta Di Padua.

Ciò ha scatenato la forte gelosia di Emanuela che si è legata molto all’uomo. Su pressione di Tina Cipollari, i due a metà dicembre, hanno deciso di abbandonare il dating dei sentimenti per continuare la loro relazione fuori dal programma. Come procede allora la loro relazione? Anche se sono distanti, abitano infatti in due città diverse, sono felicemente innamorati e quindi stanno ancora insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Malavisi (@emanuela_malavisi)

In particolare una storia pubblicata sul profilo instagram di Emanuela, che vanta circa 37 mila follower, ritrae la mano di Marco Antonio poggiata sulla sua gamba che si intreccia con quella dell’uomo. Eloquente la didascalia che cita la canzone di Blanco dal titolo ‘Bruciasse il cielo‘: “A me mi hai capito soltanto tu. Via da tutto il veleno“. Possibile quindi una frecciatina a tutti quelli che non hanno creduto nella loro storia.