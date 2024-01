Carlo Conti, la frase inaspettata svela chi è veramente: “Se uno mi pesta i piedi…”

Carlo Conti è uno dei presentatori di punta della Rai ma in una recente intervista ha raccontato cosa lo fa veramente arrabbiare.

Carlo Conti nella puntata speciale del Rischiatutto, andata in onda in prima serata su Rai1, ha saputo raccontare attraverso il gioco la storia della nascita dell’emittente pubblica. La Rai ha infatti scelto il conduttore per celebrare i 70 anni della sua prima messa in onda. Carlo Conti è infatti uno dei volti di punta dell’emittente pubblica e insieme ad Amadeus fa compagnia ai telespettatori in tantissimi programmi di successo, da ‘Tale a Quale‘ a ‘I Migliori anni‘.

Nato a Firenze nel 1961, ottiene un posto fisso come bancario ma decide di abbandonarlo per seguire la sua prima passione: la radio. Diventa speaker e conduttore per alcune emittenti fiorentine locali, fondando anche con alcuni amici Radio Firenze Nova. Insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, forma un trio comico che si esibisce nei più importanti teatri d’Italia. Poi arriva l’approdo nel mondo televisivo con l’esordio in Rai nel 1985 con il programma musicale ‘Discovering‘. Con la trasmissione televisiva per ragazzi ‘Big’ vince due Telegatti.

Carlo Conti svela un dettaglio sul suo carattere

La carriera di Carlo Conti è sempre in ascesa. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per tre edizioni (dal 2015 al 2017). Inoltre, dal 2017, è direttore artistico dello Zecchino d’Oro manifestazione che conduce con successo. Accanto alla tv, ha scritto anche dei libri, è doppiatore e ha preso parte ad alcuni film.

In una recente intervista al ‘Corriere della sera‘, ha raccontato un aneddoto che riguarda il suo passato e fatto capire come è fatto caratterialmente. Il giornalista gli ha infatti chiesto se abbia mai subito dei tradimenti e la sua risposta è stata affermativa: “Se uno mi pesta i piedi penso che non l’ha fatto apposta. Il tempo poi è galantuomo, io vado per la mia strada senza mai accusare o discutere con nessuno, vivo e lascio vivere“.

Carlo Conti ha anche spiegato che il lavoro è importante ma non è al centro della sua vita. Lontano dal mondo della tv è infatti molto schivo e riservato e si conosce pochissimo di lui. Dal 2012 è legato sentimentalmente con la costumista Francesca Vaccaro e dal loro amore è nato il loro unico figlio, Matteo. Il conduttore è inoltre un grande tifoso della Fiorentina, una passione che condivide insieme ai suoi due amici, Pieraccioni e Panariello.