Semplice stanchezza o anemia? Come riconoscere il problema attraverso questi sintomi

Cosa si nasconde dietro la stanchezza cronica? I sintomi da non sottovalutare per capire di cosa si tratta esattamente.

Essere deboli e giù di tono, anzi letteralmente a terra, non avere la forza neppure per alzare un dito, né la voglia di fare alcunché. Alzi la mano chi non si è mai sentito in questo modo. Complice lo stile di vita convulso e stressante che ci accomuna più o meno tutti, è normale avere di tanto in tanto l’impressione di essere “ko”. E in molti casi la ricetta è semplice: dormire e riposare di più e cercare in ogni modo di allentare la pressione. Ma a volte non si tratta di semplice stanchezza.

Ci sono alcuni segnali, o veri e propri sintomi, a cui prestare molta attenzione. Il senso di spossatezza e logoramento di cui sopra, infatti, può essere dovuto anche a una forma di anemia: una patologia che, come noto, può manifestarsi in modi anche molto diversi, ma nella maggior parte dei casi compare quando il numero di globuli rossi nel sangue è basso e anche quando la concentrazione di emoglobina è ridotta.

I segnali da non sottovalutare del nostro corpo

Come spiega la rivista Sportlife, quando la quantità di ossigeno nel sangue diminuisce, le cellule non sono in grado di svolgere la loro funzione normalmente. La stanchezza risulta così essere uno dei sintomi dell’anemia, ma ce ne sono anche altri da considerare. Ecco l’elenco completo:

Pelle più pallida;

Aumento della frequenza cardiaca;

Respirazione difficoltosa;

Stanchezza e mancanza di energia;

Vertigini e vertigini;

Maggiore irritabilità;

Cicli mestruali irregolari nelle donne;

Piaghe e infiammazioni sulla lingua;

Ingrossamento del fegato;

Lenta guarigione delle ferite.

In tutti gli altri casi, vale la pena di domandarci se non stiamo tirando troppo la corda e se concediamo al nostro corpo il riposo adeguato. Come dormiamo la notte? Al mattino ci svegliamo più carichi di energia o più stanchi di prima? Teniamo presente che ci sono alcune abitudini che ci impediscono di dormire bene. Basta evitarle per notare subito alcune differenze in positivo nella nostra vita. Sempre Sportlife ne ha parlato con Bruno Madeira, co-fondatore di Koala Rest, il quale ha dispensato una serie di consigli: