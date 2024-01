Proverbio per veri intenditori: riesci a indovinarlo in meno di un minuto?

Se hai voglia di distrarti per un paio di minuti e di giocare un po’ con le parole questo test allora fa al caso tuo: hai pochissimo tempo.

I test visivi sono un genere di gioco molto divertente, per i quali è necessario avere un po’ di intuito e anche alcune conoscenze generali sulla cultura.

Se sei quindi convinto di essere bravo con le parole e di riuscire a indovinarle abbastanza facilmente, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e capire quali siano le lettere che possano sostituirsi al posto delle caselle vuote in modo tale da poter trovare quale sia il proverbio misterioso.

Per rendere il test molto più divertente e per far sì che sia anche più difficile devi sapere che avrai solo un minuto di tempo per poter pensare alla risposta corretta e dopodiché non potrai avere più altri tentativi. Per questo motivo ti suggerisco di mettere un timer, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se eri riuscito davvero a indovinare il proverbio misterioso e scoprire anche qual è il suo vero significato.

Il test del proverbio: e tu lo hai mai utilizzato?

I proverbi sono delle frasi che sono scaturite dall’esperienza delle persone e che racchiudono un significato ben preciso relativo alla quotidianità e a delle situazioni in cui chiunque si può identificare.

Per darti un indizio che ti aiuti a risolvere questo test devi sapere che il terzo e il quinto termine sono entrambi degli aggettivi e che sono i loro stessi contrari. Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test vero e proprio, se il minuto di tempo è finito, di seguito potrai trovare il risultato di questo test.

Il proverbio misterioso che avresti dovuto indovinare era il seguente: a caval nuovo cavalier vecchio. Questi proverbi sta a indicare che l’ideale sarebbe riuscire ad affiancare una persona che abbia una certa esperienza in un determinato ambito – ossia il cavalier vecchio – a chi sia invece appena alle prime armi – il caval nuovo. In questo modo la persona con più esperienza può avere la possibilità di aiutare chi ne ha meno e al tempo stesso di tenere sotto controllo anche il suo lavoro. E tu avevi indovinato?