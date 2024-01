Se ti prendi cura di un anziano o un disabile arriva il Bonus Caregiver, ma devi indicare IBAN entro gennaio

Un’agevolazione rivolta nello specifico ai Caregiver ovvero a coloro che assistono parenti disabili. A quanto ammonta e chi può richiederla.

Il Caregiver è una figura di primaria importanza per quanto concerne l’assistenza a persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali gravi. Si tratta del primo supporto per tutto quello che riguarda le azioni della vita quotidiana che molte persone con varie forme di disabilità sarebbero altrimenti impossibilitate a svolgere. Va da sé che, proprio come chi è disabile, anche chi lo assiste ed aiuta debba essere aiutato con tutta una serie di agevolazioni solitamente legate alla titolarità della legge 104/92.

Si va da veri e propri contributi economici da utilizzare per l’acquisto di macchinari e strumenti indispensabili per le attività quotidiane a, nel caso dei caregiver, la possibilità di richiedere extra permessi mensili retribuiti al datore di lavoro, impiegando quel tempo per il supporto del familiare con disabilità. Ma non è tutto, esistono anche ulteriori forme di supporto e di seguito ne analizziamo una.

Bonus Caregiver, attenzione all’agevolazione per tante persone

Esiste infatti un ‘bonus caregiver’ istituito in una specifica area geografica italiana e che è possibile richiedere al comune di residenza proprio nel corso del mese di gennaio. Le domande aprono il 10 del mese e ci sarà tempo fino al 30 gennaio per inviarle ed essere inseriti nella graduatoria.

La procedura peraltro è molto semplice in quanto è sufficiente consegnare il modulo presso gli uffici dei servizi sociali del paese nel quale il disabile risiede, il tutto attraverso l’ufficio protocollo o mediante email e pec. Il documento in questione si chiama proprio ‘Bonus Caregiver’ e ad esso andrà abbinata specifica modulistica da compilare e firmare. Nella fattispecie è prevista la compilazione di un modulo di interesse per persona disabile grave o gravissima.

Il bonus verrà erogato ai chi risiede in uno dei comuni che rientrano nell’area del Distretto Socio Sanitario D50. Stiamo parlando di Trapani, Buseto Palizzolo e Misiliscemi ma anche di Erice, Valderice, Custonaci. Paceco, San Vito lo Capo e in ultimo Favignana. Il modulo si trova presso l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario D50; in alternativa lo si può recuperare negli uffici del servizio sociale dei comuni di cui sopra o ancora sul sito del comune di Trapani o degli altri comuni.

Oltre alla documentazione richiesta andrà indicato anche il proprio Iban bancario. La regione ha stanziato oltre 30903 euro da destinare ai caregiver familiari dei disabili gravi e 16.643 euro per quelli dei disabili gravissimi relativamente alle attività svolte nell’anno 2021. Il contributo sarà erogato una tantum sulla base di una specifica graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.